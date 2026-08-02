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ادارات این استان دورکار شدند

در پی تداوم گرمای شدید و هشدار سطح قرمز هواشناسی، استانداری خوزستان با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق، ساعت کاری ادارات استان را در روز دوشنبه کاهش داد و فعالیت ادارات در روز چهارشنبه را به‌صورت دورکاری اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۰۹
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ادارات استان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با توجه به هشدار‌های سطح قرمز اداره‌کل هواشناسی خوزستان مبنی بر تداوم افزایش دما در اغلب مناطق استان تا پایان هفته جاری، استانداری خوزستان با هدف مدیریت مصرف انرژی، پایداری شبکه برق و استمرار خدمات‌رسانی، نحوه فعالیت ادارات استان را در روز‌های ۱۲ و ۱۴ مردادماه اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۱ فعالیت خواهند داشت و روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ نیز به صورت دورکاری فعالیت می‌کنند. مطابق این اطلاعیه، مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی‌ها، خدمات شهری شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان و ضروری از این مصوبه مستثنی بوده و فعالیت آنها بدون تغییر ادامه خواهد داشت.

 همچنین نحوه فعالیت بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها و بیمه‌های استان و پس از هماهنگی با استانداری تعیین و اطلاع‌رسانی خواهد شد. در این اطلاعیه تأکید شده است که امتحانات نهایی مدارس در تاریخ‌های یادشده بدون هیچ‌گونه تغییر و مطابق برنامه از پیش اعلام‌شده برگزار می‌شود و آزمون‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز طبق تصمیم همان مراکز برگزار خواهد شد. این تصمیم در راستای کاهش مصرف برق، حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از بروز اختلال در خدمات عمومی همزمان با موج کم‌سابقه گرما در خوزستان اتخاذ شده است.

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ادارات استان خوزستان دورکاری
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