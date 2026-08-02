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طرح جدید تغذیه دانشجویان هنوز نهایی نشده

سخنگوی دولت با بیان اینکه طرح جدید تغذیه دانشجویان هنوز نهایی نشده است، گفت: دغدغه‌های دانشجویان درباره این طرح را شنیدم و به هیئت دولت منتقل خواهم کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۰۷
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فاطمه مهاجرانی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فاطمه مهاجرانی، درباره طرح جدید تغذیه دانشجویان گفت: این موضوع در حال حاضر در حد یک طرح مطرح است که بر اساس آن، یارانه دانشجویی به جای پرداخت به دانشگاه‌ها، به طور مستقیم به دانشجویان اختصاص یابد.

وی در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده در این زمینه، خاطر نشان کرد: این موضوع هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده و دولت پس از انجام بررسی‌های لازم، درباره اجرای آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا طرح جدید تغذیه دانشجویان در سال تحصیلی جدید اجرایی خواهد شد یا خیر، گفت: نمی‌توان با اطمینان اعلام کرد که این طرح در سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود؛ چراکه اجرای آن به بررسی‌های انجام‌شده و تعامل وزارت علوم با سایر دستگاه‌ها بستگی دارد.

مهاجرانی با اشاره به اهمیت موضوع تغذیه دانشجویان تصریح کرد: درباره یارانه غذای دانشجویی پیش از این موضوعاتی مطرح شده بود و سازمان برنامه و بودجه نیز رقمی را برای تغذیه دانشجویی اختصاص داد؛ چراکه تغذیه دانشجویان موضوعی بسیار پراهمیت است.

وی ادامه داد: طبیعتاً هر برنامه‌ای که وزارت علوم در این زمینه داشته باشد، پس از طرح در دولت و جمع‌بندی‌های لازم، در صورت نیاز به مصوبه دولت، انجام خواهد شد.

سخنگوی دولت همچنین در واکنش به میزگرد «بررسی طرح جدید تغذیه دانشجویان» که اخیراً در ایسنا با هدف بررسی دغدغه‌های دانشجویان نسبت به این طرح برگزار شد، گفت: این موضوع در دولت مطرح شده و قرار است دکتر سیمایی صراف؛ وزیر علوم و دکتر ظفرقندی؛ وزیر بهداشت برنامه‌های خود را برای بازگشایی دانشگاه‌ها ارائه کنند. موضوع تغذیه دانشجویان نیز یکی از مسائلی است که در این گزارش‌ها مطرح خواهد شد.

مهاجرانی با بیان اینکه موضوعات صنفی دانشگاه‌ها گاهی محملی برای طرح مسائل دیگر می‌شود، افزود: من دغدغه دانشجویان در این زمینه را شنیدم و حتماً آن را به صحن هیئت دولت منتقل خواهم کرد.

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فاطمه مهاجرانی تغذیه دانشجویان سخنگوی دولت وزارت علوم
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