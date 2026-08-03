آمریکا هزینه محاسبه غلط درباره ایران را فهمید / تنگه هرمز تحت حاکمیت ایران است
بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به عقبنشینی آمریکا از تهدیدهای نظامی علیه ایران، اظهار داشت: دشمن در جریان تقابل اخیر، تلفات و خسارتهای سنگینی را متحمل شد و رزمندگان و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانستند اقدامات بسیار مؤثری را انجام دهند.
وی افزود: نیروهای مسلح ما در منطقه، از جمله در اردن و کویت، توانستند ضربات مؤثری به مواضع و تجهیزات دشمن وارد کنند؛ هم پایگاههای آنها مورد هدف قرار گرفت و هم برخی تجهیزات نظامی آنها آسیب دید. پهپادهای آنها مانند «امکیو» و هواپیماهایی مانند «اف-۳۵» نیز با قدرت دفاعی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران مواجه شدند.
سعیدی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران و بهویژه نیروهای مسلح کشور، در این مدت از نظر عملیاتی، تاکتیکی و فنی دستاوردهای قابل توجهی به دست آوردهاند و دکترین نظامی و دفاعی ما به سمت بازدارندگی فعال و رویکردهای تهاجمی پیش رفته است.
کشورهای منطقه بدانند همکاری با آمریکا هزینه دارد
دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: آمریکاییها متوجه شدند که جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامی و تجهیزاتی پیشرفتهای زیادی داشته است و اگر دوباره دچار اشتباه محاسباتی شوند، قطعاً پاسخی که ایران خواهد داد برای آنها پشیمانکننده خواهد بود.
- وی با اشاره به نقش برخی کشورهای منطقه در همکاری با آمریکا، گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس که همکاریهایی با آمریکا داشتند و اجازه دادند خاکشان برای تجاوز به یک کشور مسلمان مورد استفاده قرار گیرد، باید بدانند در صورت هدف قرار گرفتن زیرساختهای جمهوری اسلامی ایران، زیرساختهای آنها نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
سعیدی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران این توان را دارد که منافع آمریکا را در منطقه و حتی خارج از منطقه با چالش مواجه کند و اجازه ندهد دشمن تصور کند میتواند بدون هزینه اقدام کند.
نباید به آمریکا اعتماد کرد
وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر آمریکا، تصریح کرد: ما نباید به آمریکا اعتماد داشته باشیم؛ چرا که با رئیسجمهوری (ترامپ) مواجه هستیم که دچار تزلزل شخصیتی است و تصمیماتی میگیرد که گاهی با تصمیمات قبلی خود در تناقض است.
این نماینده مجلس افزود: جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریویی آماده است و آنچه برای ما اهمیت دارد، ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن است. در این مدت که فراز و فرودهای مختلفی وجود داشت، هر جا جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفت، چند برابر آن پاسخ داد و این نشاندهنده ظرفیت بالای نیروهای مسلح، شجاعت، غیرت و مقاومت آنهاست.
وی تأکید کرد: اگر دشمن بار دیگر دچار اشتباه شود، پاسخ جمهوری اسلامی ایران پاسخی قاطع و بازدارنده خواهد بود.
حاکمیت تنگه هرمز متعلق به ایران است
سعیدی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره برخی اخبار منتشرشده در رسانههای خارجی پیرامون بازگشایی تنگه هرمز و توافق برای عبور کشتیهای تجاری اظهار داشت: دنیا باید بداند حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز همیشگی است و تنها کشوری که این حاکمیت را دارد، جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: عبور و مرور از این مسیر نیز با ترتیباتی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مشخص میکنند انجام خواهد شد و امنیت، راهبری و سایر الزامات مرتبط با کشتیرانی در این منطقه تحت مدیریت ایران خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: اگر تفاهمی با کشور عمان به عنوان یکی از کشورهای ساحلی صورت گیرد، این موضوع تنها در چارچوب همکاریهای منطقهای خواهد بود و مشروط بر این است که آمریکاییها هیچ مداخله یا حضوری در این روند نداشته باشند.
وی در پایان گفت: تنها مرجع تصمیمگیر درباره تنگه هرمز، جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور خواهند بود.
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