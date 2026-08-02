توضیحات شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با معاملات پول با پول

به گزارش تابناک؛ پیرو انتشار مصاحبه ای به نقل از دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی مبنی بر مصوبه این شورا در رابطه با معاملات پول با پول، به استحضار می رساند پیگیری تکمیلی انجام شده توسط پایگاه خبری تابناک نشان می دهد که چنین مصاحبه ای با دبیرخانه شورای فقهی انجام نشده و شورای فقهی بانک مرکزی نیز در مورد معاملات پول با پول هیچگونه مصوبه ای نداشته است.

لازم به ذکر کلیه مصوبات و مشروح مذاکرات شورای فقهی بر روی تارنمای این بانک به آدرس ذیل جهت استفاده عموم، قابل دسترسی می باشد:

cbi.ir/page/21060.aspx