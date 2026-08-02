ایرانیها یک لحظه هم حاضر به عقبنشینی نیستند
آویگدور لیبرمن اعلام کرد: «ایرانیها حتی برای یک لحظه هم حاضر به عقبنشینی نه از برنامه هستهای، نه از کنترل تنگه هرمز و نه از حمایت از تمامی نیروهای نیابتی خود در منطقه نیستند.»
کد خبر: ۱۳۸۷۸۰۱| |
4387 بازدید
به گزارش تابناک به نقل ازفارس؛ آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» و وزیر پیشین جنگ و خارجه رژیم اشغالگر، با انتقاد از وضعیت راهبردی فعلی این رژیم و مواضع واشنگتن، ضمن تأکید بر تزلزلناپذیری ایران در اهدافش، به این امر اشاره کرد که اسرائیل عملاً استقلال خود را از دست داده است. لیبرمن در تحلیل خود از رفتار ایران گفت: «ایرانیها حتی برای یک لحظه هم حاضر به عقبنشینی نیستند؛ نه از برنامه هستهای، نه از کنترل تنگه هرمز و نه از حمایت از تمامی نیروهای نیابتی خود در منطقه.» وی افزود: «آنها [ایرانیها]صرفاً در حال وقتکشی هستند. ما به سادگی به یک "جمهوری موز" [دولتی بیاراده و وابسته]تبدیل شدهایم». لیبرمن خاطرنشان کرد: «پذیرفتنی نیست که ترامپ اعلام کند ما به ایران حمله نخواهیم کرد و همه دنیا به جای ما صحبت کنند و تصمیم بگیرند.»
گزارش خطا