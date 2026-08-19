چین از دهه ۱۹۸۰ شبکه‌ای عظیم و محرمانه از تونل‌های زیرزمینی را توسعه داده است که با عنوان «دیوار بزرگ زیرزمینی» شناخته می‌شود. این تونل‌ها در عمق صدها متری زمین و زیر مناطق کوهستانی ساخته شده‌اند و برای جابه‌جایی، پنهان‌سازی و حفاظت از کلاهک‌های هسته‌ای در برابر حمله نخست طراحی شده‌اند. هدف اصلی این پروژه، حفظ توان «حمله دوم» چین و تضمین امکان پاسخ هسته‌ای پس از تحمل یک حمله اولیه است. وجود این شبکه پس از زلزله سال ۲۰۰۸ سیچوان بیشتر مورد توجه قرار گرفت؛ زمانی که اعزام مهندسان، متخصصان پرتوشناسی و محدود شدن دسترسی رسانه‌ها، پژوهشگران را به بررسی موضوع واداشت. یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه جورج‌تاون با استفاده از منابع رسمی نظامی چین، تصاویر ماهواره‌ای، گزارش‌های تلویزیونی و وبلاگ‌ها، شواهد مرتبط با این تونل‌ها را در گزارشی مفصل گردآوری کرد. جزئیات بیشتر درباره یکی از محرمانه‌ترین زیرساخت‌های دفاعی چین را در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.