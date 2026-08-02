معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در نشست خبری انتخاب جوان سال، از مظلوم بودن رئیس جمهور در بحث آتش بس و تفاهمنامه مربوطه سخن گفت.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به تفاهم انجام‌شده در جنگ رمضان اظهار کرد: دولت و شخص رئیس‌جمهور در این دو سال مظلوم واقع شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک، علیرضا رحیمی در نشست خبری انتخاب جوان سال، در پاسخ به پرسشی، با تاکید بر این که اعتقاد داریم همه جریان‌ها و افراد باید منافع ملی را خط قرمز سیاست‌گذاری‌های خود قرار دهند، نه منافع گروهی، حزبی و سیاسی، گفت: در فرمایشات رهبر شهید و همچنین مقام معظم رهبری بر اتحاد و حمایت از سران سه قوه تأکید ویژه شده است.

وی افزود: هیچ جنگی خوب نیست و همه می‌دانیم که جنگ در هر نقطه‌ای از جهان رخ دهد، بهتر است اتفاق نیفتد. در عین حال، هیچ جنگی همیشگی نیست و هر جنگی سرانجام به آتش‌بس می‌رسد، اما مهم آن است که این آتش‌بس و تفاهم، بیشترین منافع ملی را برای کشور به همراه داشته باشد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: تفاهمی که با حمایت حاکمیت و امضای رئیس‌جمهور انجام شد، در شرایط فعلی بهترین وضعیت را برای کشور رقم زد، اما متأسفانه به جامعه این‌گونه القا شد که ایران تسلیم شده یا شکست خورده است؛ در حالی که این برداشت‌ها نادرست بود و دولت در این زمینه مظلوم واقع شد. رحیمی گفت: اگر هدف، امیدآفرینی بود، این تفاهم بیشترین منافع را برای کشور تأمین کرده بود. کافی است ببینیم چه کسانی از این تفاهم ناراضی بودند؛ سلطنت‌طلبان، منافقین و رژیم صهیونیستی. همین موضوع نشان می‌دهد که منافع ملی کشور حفظ شده است. با این حال، برخی خواسته یا ناخواسته در مسیر دشمنان نظام و انقلاب حرکت کردند و ناامیدی را در جامعه گسترش دادند.

وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی اولویت اصلی جوانان است، اظهار کرد: با وضعیت اشتغال، رشد اقتصادی و تورم موجود باید به توسعه کشور فکر کنیم. کسانی که خواهان ادامه جنگ هستند، باید برنامه خود را برای اداره کشور ارائه کنند. اگر جنگ ادامه پیدا کند، با این نرخ تورم، جوانان چه خواهند کرد؟ باید برنامه عملیاتی و اقتصادی ارائه شود؛ زیرا بدون تحقق رشد اقتصادی، مشکلات کشور هر روز بیشتر خواهد شد. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: صنایع مادر کشور به بازسازی و اورهال نیاز دارند و اگر این روند بدون دستیابی به صلحی پایدار ادامه یابد، شرایط مطلوبی نخواهیم داشت. نباید در این زمینه تعارف کرد.

تعداد بازدید : 243 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2374005"> <script type="text/javascript" src="https://cdn.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1387798/2374005?width=700&height=400"></script> </div>

رحیمی ادامه داد: اگر آینده جوانان برای ما اهمیت دارد، باید بتوانیم به صلحی پایدار برسیم. اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد، سرمایه‌گذاری خارجی انجام نشود و شرایط محاصره اقتصادی ادامه یابد، با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم شد.

وی گفت: ما هرگز سخن از تسلیم شدن نمی‌گوییم. همان جوانانی هستیم که وقتی ترامپ تهدید کرد زیرساخت‌های ایران را هدف قرار می‌دهد، مقابل نیروگاه‌ها و پل‌ها زنجیره انسانی تشکیل دادیم و اعلام کردیم که برای ایران جان خود را نیز فدا می‌کنیم؛ زیرا ایران خانه ماست. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد: برای آینده ایران باید همه با هم متحد باشیم و اختلافات حزبی و سیاسی را کنار بگذاریم. متأسفانه امروز جریانی در جامعه به دنبال خسته کردن دولت و زمین زدن آن است و اتحاد را تضعیف می‌کند، در حالی که اتحاد شرط موفقیت کشور است و هر اقدامی برخلاف این مسیر، برخلاف تأکیدات مقام معظم رهبری است.

رحیمی گفت: ما خود را مقید به اطاعت از فرمان مقام معظم رهبری می‌دانیم و معتقدیم هر زمان لازم باشد ایشان ورود خواهند کرد. بنابراین، حمایت از دولت، حمایت از حاکمیت و حمایت از تفاهمی که انجام شده، برای همه ما یک وظیفه است؛ اگر به آینده جوانان، رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور می‌اندیشیم.

برنامه جوان سال



معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین با اشاره به استقبال جوانان از رویداد «انتخاب جوان سال» گفت: با وجود همزمانی آغاز ثبت‌نام با شرایط جنگی و اختلالات اینترنت، تاکنون ۱۱۰ هزار نفر در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه رقابت‌ها در چهار بخش برگزار می‌شود، گفت: حوزه‌های فرهنگی و هنری، کارآفرینی و نوآوری، ورزش و سلامت و مشارکت‌های اجتماعی و امور خیریه چهار بخش اصلی این رویداد را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: برخلاف تصور اولیه، تاکنون میزان ثبت‌نام آقایان بیشتر از بانوان بوده است؛ به‌طوری که در بخش علمی، نوآوری و کارآفرینی ۶۶ درصد ثبت‌نام‌کنندگان آقایان و ۳۳ درصد بانوان هستند. در بخش فرهنگی و هنری ۶۲ درصد، در بخش مشارکت‌های اجتماعی و امور خیریه ۶۰ درصد و در بخش ورزش و سلامت ۵۵ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را آقایان تشکیل می‌دهند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: پس از پایان مرحله شهرستانی، چهار نفر برگزیده هر شهرستان به مرحله استانی راه می‌یابند و این مرحله نیز با رأی مردم و با پوشش رسانه‌ای گسترده‌تر، از جمله از طریق رسانه ملی یا رسانه اختصاصی سامانه «جوان پلاس»، برگزار خواهد شد.

وی افزود: چهار جوان برگزیده هر استان در نهایت در مرحله ملی با یکدیگر رقابت خواهند کرد و برگزیدگان نهایی نیز با رأی مردم انتخاب می‌شوند.