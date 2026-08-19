نام اسکندر مقدونی بیش از دو هزار سال است که با عنوان «اسکندر کبیر» در تاریخ مانده، اما آیا این لقب واقعاً شایسته اوست؟ این ویدیو با نگاهی انتقادی، دو روایت متفاوت از یکی از مشهورترین فرمانروایان تاریخ را روبه‌روی یکدیگر قرار می‌دهد. از یک سو، اسکندر به‌عنوان نابغه‌ای نظامی، شاگرد ارسطو و بنیان‌گذار عصر هلنیستی معرفی می‌شود که با شکست امپراتوری هخامنشی، نقشه سیاسی و فرهنگی بخش بزرگی از جهان را دگرگون کرد. از سوی دیگر، منتقدان او را فرمانروایی جاه‌طلب می‌دانند که فتوحاتش با جنگ، ویرانی و تبلیغات گسترده همراه بود. این گزارش همچنین به موضوعاتی مانند ماجرای ترور فیلیپ دوم، نبردهای سرنوشت‌ساز اسکندر، ویرانی تخت‌جمشید، تأسیس شهرهای متعدد اسکندریه، چالش‌های اداره امپراتوری پهناورش و ابهام‌های مربوط به مرگ زودهنگام او می‌پردازد. در نهایت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اسکندر را باید یک قهرمان تاریخ دانست یا شخصیتی که افسانه‌ها چهره واقعی او را پنهان کرده‌اند. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.