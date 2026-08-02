صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ماجرای رژه آتش‌نشان‌ها در برابر آقای شهردار چه بود؟ / واکنش سخنگوی آتش‌نشانی به رویداد 

 انتشار تصاویر مراسم پایان دوره آموزشی و صف‌آرایی ۳۲۸ آتش‌نشان تازه‌استخدام سازمان آتش‌نشانی شیراز، طی روزهای اخیر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. 
کد خبر: ۱۳۸۷۷۹۰
| |
13294 بازدید
|
۱۱
آتشنشانهای شیراز
رژه نیروهای جدید آتش نشانی در برابر شهردار شیراز و فرمانده ارشد ارتش در استان فارس، این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین مراسمی در سازمان‌های آتش‌نشانی ایران و جهان نیز رایج است یا آنچه در شیراز رخ داده، رویدادی متفاوت محسوب می‌شود؟ آیا آنگونه که رسانه‌ها و صفحات مجازی می‌گویند این، ایده قدرت نمایانه  آقای شهردار، بوده است؟
 
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در روزهای اخیر، تصاویری از مراسم صف آرایی و پایان دوره آموزشی ۳۲۸ آتشنشان جدیدالورود در شیراز با عنوان "رژه رفتن نیروهای آتشنشانی در برابر شهردار" بازتاب گستردهای در فضای مجازی و رسانه ای داشته است. این رویداد که با حضور شهردار شیراز، فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، پرسشهایی را درباره استاندارد بودن یا خاص بودن این برنامه برای شیراز برانگیخته است. 
 
بررسی تجربه کشورهای مختلف،  و جزئیات مراسم شیراز نشان می‌دهد پاسخ این پرسش نه کاملاً مثبت است و نه کاملاً منفی؛ زیرا اصل آموزش‌های سختگیرانه و انضباط شبه‌نظامی در آتش‌نشانی سابقه‌ای طولانی دارد، اما شکل برگزاری این مراسم و پیام‌هایی که همراه آن منتقل شد، ویژگی‌هایی دارد که آن را از یک آیین معمول آموزشی متمایز می‌کند. حرف و حدیث هایی نیز درباره این که شهردار شیراز برای قدرت نمایی و پرستیژ کار خود چنین برنامه ای را تدارک دیده است، مطرح شده است.
 
آموزش آتش‌نشانان
برخلاف تصور عمومی، مأموریت آتش‌نشانی تنها خاموش کردن آتش نیست. نیروهای آتش‌نشانی امروز در عملیات نجات، حوادث صنعتی، زلزله، سیل، تصادفات، نشت مواد خطرناک و ده‌ها مأموریت پرریسک دیگر حضور دارند؛ شرایطی که تصمیم‌گیری در چند ثانیه می‌تواند مرز میان مرگ و زندگی باشد.
ماجرای رژه آتش‌نشانها در برابر آقای شهردار چه بود؟ / واکنش سخنگوی آتش‌نشانی به رویداد 
به همین دلیل، برخی از مراکز آموزش آتش‌نشانی در جهان از ساختارهای موسوم به شبه‌نظامی استفاده می‌کنند؛ ساختاری که هدف آن نظامی کردن سازمان نیست، بلکه ایجاد انضباط، هماهنگی تیمی، فرمان‌پذیری، آمادگی جسمانی و کنترل روانی در شرایط بحران است.
 
در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، فرانسه، کانادا و ژاپن، آموزش‌های بدنی سنگین، صف‌آرایی، اجرای دستورات گروهی، تمرین‌های طاقت‌فرسا و آزمون‌های استرس، بخشی از فرآیند تربیت نیروهای عملیاتی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، استانداردهای حرفه‌ای بین‌المللی نیز حداقل مهارت‌های مورد انتظار از آتش‌نشانان را مشخص کرده‌اند و بر آموزش مستمر، آمادگی جسمانی و توان عملیاتی تأکید دارند.
 
اظهارات سخنگوی اتش نشانی
اما آنچه که در شیراز رخ داده است ظاهرا مبتنی بر استانداردهای آموزشی رسمی در ایران نبوده است و شهردار ایده خودش را در این باره به کار بسته است. مخصوصا اینکه جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی در پیگیری خبرنگار ما درباره این رویداد و حرکات و رژه نظامی آتشنشانها، از نبود دوره نظامی خاص برای این قشر سخن گفت.
ماجرای رژه آتش‌نشانها در برابر آقای شهردار چه بود؟ / واکنش سخنگوی آتش‌نشانی به رویداد 
جلال ملکی گفت: ما دوره آموزش نظامی برای  آتشنشانها نداریم. این برنامه، احتمالا برآورد مورد نیاز همکاران در شیراز بوده است.
 
بر اساس اعلام مسئولان و خبرهای قبلی در سابقه، بخشی از آموزش‌های نیروهای جدید آتش نشانی شیراز در مراکز نظامی و با همکاری ارتش انجام شده است؛ 
این همکاری از نگاه موافقان، استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح برای ارتقای آمادگی نیروهای امدادی است. در مقابل، برخی منتقدان معتقدند چنین سطحی از حضور نظامیان در مراسم سازمانی شهرداری، سابقه خاصی ندارد و عجیب است.
 
بهره برداری آقای شهردار
هچنین یکی از دلایل اصلی خبرساز شدن این مراسم، سخنان شهردار شیراز بود. شهردار در این مراسم علاوه بر تبریک به نیروهای جدید، از عملکرد شهرداری در دوره خودش بسیار تمجید کرد و این مجموعه را سازمانی موفق و کارآمد توصیف کرد. همین موضوع باعث شد مراسم از یک آیین صرفاً حرفه‌ای فاصله بگیرد و به بستری متفاوت برای ارائه روایت مدیریت شهری از عملکرد خود تبدیل شود.
 
در نهایت هرچند نمی شود صرفا اینگونه برداشت کرد که آتش نشانان در برابر شهردار یا به دستور او رژه رفته‌ یا محبور به آن شده‌اند، اما می شود گفت که  بهره‌برداری آقای شهردار هم از این مراسم کم نبوده است.
اشتراک گذاری
برچسب ها
شهرداری شیراز آتشنشانی رژه مدیریت شهری شهردار شیراز جلال ملکی
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: عملیات مهار حریق در شهر ری
حواشی کشف حجاب در تجمع اسکیت سواری شیراز
جزئیات آتش‌سوزی در مجتمع تجاری میدان شوش
انعقاد تفاهمنامه سرمایه‌گذاری ۶ هزار میلیارد تومانی میان بانک شهر با شهرداری کلانشهر شیراز
انفجار و آتش سوزی ساختمان مسکونی در خیابان مختاری + عکس
جزئیات کشف پیکر رهبر انقلاب و نوه ایشان در بیت رهبری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
19
پاسخ
آقای شهر دار. تروخدا بهتر باشین فقط . توضیح نشانه ضعف است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
وقتی برنامه و هدف مشخص نباشد هر کسی از تو جیبش یک برنامه و هدف مورد علاقه خودش را پیاده و اجرا می کند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ما که اشکال خاصی در این کار ندیدیم
امیدوارم این مقاله از نوع مقالات احساسی و از روی حب و بغضها نباشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
15
پاسخ
شهرداری شیراز شاید به نظر عموم جامعه شیراز خوب کار میکند اما بهتر است کمی بادقت به فعالیت های ایشان دقت شود امیدوارم زودتر به فکر باشند تا دیر نشود و ماجرای تازه ای و آشوبی دوباره ایجاد نشود
قشقایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
3
0
پاسخ
یک آتش نشان باید هم رنجر باشه و هم تکاور و هم کماندو ! آنهایی که صفحه می گذارند و آب در آسیاب دشمن می ریزند و درود بر شهردار و فرمانده ارشد نظامی فارس و انها که حسادت می کنند و ریگی به کفش دارند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
0
پاسخ
شهردار تکلیفش معلومه ارشد نظامی چرا رفت حک
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
1
پاسخ
اتفاقا الان فکری به ذهنم رسید .اینهمه سرباز داریم .توی تمام پادگان‌ها یه آتشنشانی داشته باشیم و بهترین روش به سربازان آموزش بدهیم .هم بهترینها را بعد خدمت میتوانیم معرفی کنیم به شهر پارسها .هم همه آموزش های لازم را میبینند
قاسم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
1
پاسخ
آقای شهردار کیه دیگه که باید نیروهای آتش نشانی روبه روش رژه برن واقعا خجالت اوره این قوانین ازکجامیارن بعضی
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
0
پاسخ
باسلام بله اینجانب اتش نشان باز نشسته افتخار کردم دیدم همکارانم از نظر قدرت بدنی ماننده نظامیان اموزش دیدن ای کاش ما هم این اموزشها را دیده بودیم برای اینده شغلی وامداد و نجات عالی است
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
0
پاسخ
به نطر من اتفاقا میشود از دید مثبت نگاه کرد و اهمیت دادن به آتش نشانی و اسلام و آمادگی و برنامه ریزی دانست هر چند جدید و ابتکار شهردار باشد.
پاشا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
0
پاسخ
عامو ی رژه رفتن و اتفاقا خیلی هم کار قشنگیه.ریخت و پاشی هم نشده ک ی عده عقده ای میان عقده های دلشونو اینجا باز کنن.کلا عده ای وجود دارن ک از بی عرضگیشون افتادن گوشه خونه ب همه چی گله مندن
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۲ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۶۸ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۴۸ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۴ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۱ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۰ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟  (۳۶ نظر)
متهم ردیف اول بنزین‌خوری در ایران/ پای همه مسئولان در میان است!  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005p1i
tabnak.ir/005p1i