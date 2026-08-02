ماجرای رژه آتشنشانها در برابر آقای شهردار چه بود؟ / واکنش سخنگوی آتشنشانی به رویداد
انتشار تصاویر مراسم پایان دوره آموزشی و صفآرایی ۳۲۸ آتشنشان تازهاستخدام سازمان آتشنشانی شیراز، طی روزهای اخیر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۹۰| |
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رژه نیروهای جدید آتش نشانی در برابر شهردار شیراز و فرمانده ارشد ارتش در استان فارس، این پرسش را مطرح کرده که آیا چنین مراسمی در سازمانهای آتشنشانی ایران و جهان نیز رایج است یا آنچه در شیراز رخ داده، رویدادی متفاوت محسوب میشود؟ آیا آنگونه که رسانهها و صفحات مجازی میگویند این، ایده قدرت نمایانه آقای شهردار، بوده است؟
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در روزهای اخیر، تصاویری از مراسم صف آرایی و پایان دوره آموزشی ۳۲۸ آتشنشان جدیدالورود در شیراز با عنوان "رژه رفتن نیروهای آتشنشانی در برابر شهردار" بازتاب گستردهای در فضای مجازی و رسانه ای داشته است. این رویداد که با حضور شهردار شیراز، فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، پرسشهایی را درباره استاندارد بودن یا خاص بودن این برنامه برای شیراز برانگیخته است.
بررسی تجربه کشورهای مختلف، و جزئیات مراسم شیراز نشان میدهد پاسخ این پرسش نه کاملاً مثبت است و نه کاملاً منفی؛ زیرا اصل آموزشهای سختگیرانه و انضباط شبهنظامی در آتشنشانی سابقهای طولانی دارد، اما شکل برگزاری این مراسم و پیامهایی که همراه آن منتقل شد، ویژگیهایی دارد که آن را از یک آیین معمول آموزشی متمایز میکند. حرف و حدیث هایی نیز درباره این که شهردار شیراز برای قدرت نمایی و پرستیژ کار خود چنین برنامه ای را تدارک دیده است، مطرح شده است.
آموزش آتشنشانان
برخلاف تصور عمومی، مأموریت آتشنشانی تنها خاموش کردن آتش نیست. نیروهای آتشنشانی امروز در عملیات نجات، حوادث صنعتی، زلزله، سیل، تصادفات، نشت مواد خطرناک و دهها مأموریت پرریسک دیگر حضور دارند؛ شرایطی که تصمیمگیری در چند ثانیه میتواند مرز میان مرگ و زندگی باشد.
به همین دلیل، برخی از مراکز آموزش آتشنشانی در جهان از ساختارهای موسوم به شبهنظامی استفاده میکنند؛ ساختاری که هدف آن نظامی کردن سازمان نیست، بلکه ایجاد انضباط، هماهنگی تیمی، فرمانپذیری، آمادگی جسمانی و کنترل روانی در شرایط بحران است.
در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، فرانسه، کانادا و ژاپن، آموزشهای بدنی سنگین، صفآرایی، اجرای دستورات گروهی، تمرینهای طاقتفرسا و آزمونهای استرس، بخشی از فرآیند تربیت نیروهای عملیاتی محسوب میشود. از سوی دیگر، استانداردهای حرفهای بینالمللی نیز حداقل مهارتهای مورد انتظار از آتشنشانان را مشخص کردهاند و بر آموزش مستمر، آمادگی جسمانی و توان عملیاتی تأکید دارند.
اظهارات سخنگوی اتش نشانی
اما آنچه که در شیراز رخ داده است ظاهرا مبتنی بر استانداردهای آموزشی رسمی در ایران نبوده است و شهردار ایده خودش را در این باره به کار بسته است. مخصوصا اینکه جلال ملکی، سخنگوی آتشنشانی در پیگیری خبرنگار ما درباره این رویداد و حرکات و رژه نظامی آتشنشانها، از نبود دوره نظامی خاص برای این قشر سخن گفت.
جلال ملکی گفت: ما دوره آموزش نظامی برای آتشنشانها نداریم. این برنامه، احتمالا برآورد مورد نیاز همکاران در شیراز بوده است.
بر اساس اعلام مسئولان و خبرهای قبلی در سابقه، بخشی از آموزشهای نیروهای جدید آتش نشانی شیراز در مراکز نظامی و با همکاری ارتش انجام شده است؛
این همکاری از نگاه موافقان، استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح برای ارتقای آمادگی نیروهای امدادی است. در مقابل، برخی منتقدان معتقدند چنین سطحی از حضور نظامیان در مراسم سازمانی شهرداری، سابقه خاصی ندارد و عجیب است.
بهره برداری آقای شهردار
هچنین یکی از دلایل اصلی خبرساز شدن این مراسم، سخنان شهردار شیراز بود. شهردار در این مراسم علاوه بر تبریک به نیروهای جدید، از عملکرد شهرداری در دوره خودش بسیار تمجید کرد و این مجموعه را سازمانی موفق و کارآمد توصیف کرد. همین موضوع باعث شد مراسم از یک آیین صرفاً حرفهای فاصله بگیرد و به بستری متفاوت برای ارائه روایت مدیریت شهری از عملکرد خود تبدیل شود.
در نهایت هرچند نمی شود صرفا اینگونه برداشت کرد که آتش نشانان در برابر شهردار یا به دستور او رژه رفته یا محبور به آن شدهاند، اما می شود گفت که بهرهبرداری آقای شهردار هم از این مراسم کم نبوده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
آقای شهر دار. تروخدا بهتر باشین فقط . توضیح نشانه ضعف است
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
امیدوارم این مقاله از نوع مقالات احساسی و از روی حب و بغضها نباشه
شهرداری شیراز شاید به نظر عموم جامعه شیراز خوب کار میکند اما بهتر است کمی بادقت به فعالیت های ایشان دقت شود امیدوارم زودتر به فکر باشند تا دیر نشود و ماجرای تازه ای و آشوبی دوباره ایجاد نشود
یک آتش نشان باید هم رنجر باشه و هم تکاور و هم کماندو ! آنهایی که صفحه می گذارند و آب در آسیاب دشمن می ریزند و درود بر شهردار و فرمانده ارشد نظامی فارس و انها که حسادت می کنند و ریگی به کفش دارند
اتفاقا الان فکری به ذهنم رسید .اینهمه سرباز داریم .توی تمام پادگانها یه آتشنشانی داشته باشیم و بهترین روش به سربازان آموزش بدهیم .هم بهترینها را بعد خدمت میتوانیم معرفی کنیم به شهر پارسها .هم همه آموزش های لازم را میبینند
آقای شهردار کیه دیگه که باید نیروهای آتش نشانی روبه روش رژه برن واقعا خجالت اوره این قوانین ازکجامیارن بعضی
باسلام بله اینجانب اتش نشان باز نشسته افتخار کردم دیدم همکارانم از نظر قدرت بدنی ماننده نظامیان اموزش دیدن ای کاش ما هم این اموزشها را دیده بودیم برای اینده شغلی وامداد و نجات عالی است
به نطر من اتفاقا میشود از دید مثبت نگاه کرد و اهمیت دادن به آتش نشانی و اسلام و آمادگی و برنامه ریزی دانست هر چند جدید و ابتکار شهردار باشد.