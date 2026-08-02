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پیش‌بینی وضعیت روحی ترامپ در روزهای آینده

به دلیل نوسانات و تغییرات در اخلاق و اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، رسانه‌های شهرک‌نشینان صهیونیست او را به سخره گرفتند و تصویری را منتشر کردند که «پیش‌بینی وضعیت روحی ترامپ در روزهای آینده» را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۸۹
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به دلیل نوسانات و تغییرات در اخلاق و اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، رسانه‌های شهرک‌نشینان صهیونیست او را به سخره گرفتند و تصویری را منتشر کردند که «پیش‌بینی وضعیت روحی ترامپ در روزهای آینده» را نشان می‌دهد.

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دونالد ترامپ شهرک نشینان صهیونیست
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