به دلیل نوسانات و تغییرات در اخلاق و اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، رسانه‌های شهرک‌نشینان صهیونیست او را به سخره گرفتند و تصویری را منتشر کردند که «پیش‌بینی وضعیت روحی ترامپ در روزهای آینده» را نشان می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به دلیل نوسانات و تغییرات در اخلاق و اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، رسانه‌های شهرک‌نشینان صهیونیست او را به سخره گرفتند و تصویری را منتشر کردند که «پیش‌بینی وضعیت روحی ترامپ در روزهای آینده» را نشان می‌دهد.