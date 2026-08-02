استقلال و دغدغه تکراری در فصل نقلوانتقالات/ نقش یک زن در به هم ریختگی ترکیب آبیها!
رامین رضاییان که به صورت قرضی به فولاد رفته بود، قصد بازگشت ندارد و با پرسه زدن در اروپا به دنبال تیم جدید است و منیر الحدادی هم اعلام کرده به دلیل عدم رضایت همسرش، دیگر نمیتواند به حضور در ایران و بازی برای استقلال ادامه دهد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، علی تاجرنیا که ریاست هیئت مدیره باشگاه استقلال را به عهده دارد، یک سال پیش به صورت همزمان سرپرست مدیرعاملی این باشگاه هم شد و با اینکه بارها درباره مشکلات قانونی ادامه سرپرستی او صحبتهایی به میان آمد، اما او به فعالیت خود ادامه داد و حالا زمزمههایی جدی شنیده میشود که بالاخره مدیرعامل باشگاه انتخاب میشود.
اگرچه استقلال در یک سال اخیر با مسائل و مصائب مختلفی روبهرو شد که از جمله آن میتوان به بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی اشاره کرد، اما خدشهای به مدیریت تاجرنیا وارد نشد. حالا دو عضو جدید به هیئت مدیره باشگاه استقلال اضافه شده است؛ مصطفی متدین و سیدحسین علویمقدم که حالا اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه محسوب میشوند و گفته شده هر دو گزینه، برای مدیرعاملی باشگاه هم در نظر گرفته شدهاند. هرچند شانس مصطفی متدین برای نشستن روی صندلی مدیرعاملی بیشتر است و به زودی تصمیمگیری نهایی در این خصوص صورت میگیرد.
باشگاه استقلال در فصل نقل و انتقالات بار دیگر با درگیری بزرگی دست و پنجه نرم میکند و تغییرات مدیریتی این باشگاه در راه است؛ هرچند با این تفاوت که پنجره نقل و انتقالاتی این تیم بسته است. هرچند بدنه فعلی مدیریتی در این باشگاه، در تلاش است تا با دفاع دوباره در پرونده منتظر محمد، مراجع قانونی از جمله فیفا را مجاب به باز کردن پنجره نقل و انتقالاتی خود کند.
پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال با شکایت بازیکن عراقی از این باشگاه برای دو زمان نقلوانتقالات زمستانی گذشته و تابستانی فعلی بسته شد و حالا استقلالیها برای جذب بازیکن جدید باید تا زمستان پیشرو صبر کند. هرچند تاجرنیا با وجود پنجره بسته اقدام به خرید بازیکن کرد، اما شانس کم برای باز شدن پنجره باعث شد یکی از مهمترین خریدهای این باشگاه که محمد خلیفه بود، برای اینکه سکونشین نشود، بار دیگر به آلومینیوم اراک برگردد.
استقلال در شرایطی امکان جذب بازیکن جدید ندارد که تعدادی از بازیکنان فصل گذشتهاش هم از این تیم جدا شدهاند. موسی جنپو که پس از جدایی از استقلال شکایت کرده، رامین رضاییان که به صورت قرضی به فولاد رفته بود، قصد بازگشت ندارد و با پرسه زدن در اروپا به دنبال تیم جدید است و منیر الحدادی هم اعلام کرده به دلیل عدم رضایت همسرش، دیگر نمیتواند به حضور در ایران و بازی برای استقلال ادامه دهد.
یکی از نگرانیهای سهراب بختیاریزاده هم پر کردن جای خالی الحدادی است که فصل گذشته مهره مؤثری برای آبیپوشان بود و با جدایی او نظم ترکیب آبیها در میانه میدان دچار به هم ریختگی شود. حالا به نظر میرسد جلالالدین ماشاریپوف و اسماعیل قلیزاده گزینههای سرمربی استقلال برای پر کردن جای خالی هافبک مراکشی باشند که هافبک ازبکستانی در چند فصل اخیر با مصدومیت مواجه بوده و قلیزاده هم کم تجربه است و به همین دلیل بختیاریزاده نگرانیهایی از این بابت دارد.
البته مشکلات استقلال فقط مربوط به جدایی جنپو، الحدادی و وضعیت نامشخص رضاییان نیست. یاسر آسانی هم که جزو تأثیرگذارترین مهرههای آبیپوشان در فصل گذشته بود، قراردادش را با این باشگاه فسخ کرده و دوباره به تمرینات برگشته است که باتوجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالات امکان ثبت قرارداد جدید نیست. اگرچه برخی مدیران باشگاه استقلال سعی کردند اعلام کنند او قراردادش را فسخ نکرده بوده و این فسخ قرارداد به ثبت نرسیده، اما مجتبی فریدونی، عضو سابق هیئت مدیره استقلال چندی پیش افشا کرد که رابطه قراردادی آسانی با باشگاه استقلال خاتمه یافته و با توجه به بسته بودن پنجره استقلال، بازگشت بازیکن با مشکل قانونی مواجه میشود.
حالا استقلال برای شروع فصل جدید، با مشکلاتی که به آنها اشاره شد مواجه است. از ماجرای تغییرات مدیریتی و بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی تا جدایی و فسخ برخی بازیکنان که هنوز وضعیتشان به طور واضح تعیین تکلیف نشده و ممکن است در فصل پیشرو برای آبیها مشکلساز شود.