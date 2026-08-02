





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آیت‌الله جوادی آملی در دیدار با رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: همان خدایی که در صدر اسلام پیروزی‌های بزرگ را رقم زد، امروز نیز قادر است ملت مؤمن را یاری کند.



چنان‌که در جنگ بدر نه مسلمانان گمان پیروزی داشتند و نه دشمنان انتظار شکست، اما اراده الهی بر تحقق وعده خود تعلق گرفت.



خدای سبحان، مؤمنان را برای یاری دین خود به میدان می‌آورد و این حضور آگاهانه مردان، زنان، جوانان و اقشار مختلف مردم، مصداق نصرت الهی است.