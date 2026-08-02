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دیدار اژه‌ای با آیت‌الله جوادی آملی

رئیس قوه قضاییه روز شنبه ۱۰ مرداد، در سفر به شهرستان دماوند با آیت‌الله جوادی آملی دیدار و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۸۳
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اژه ای و آیت الله جوادی آملی




به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آیت‌الله جوادی آملی در دیدار با رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: همان خدایی که در صدر اسلام پیروزی‌های بزرگ را رقم زد، امروز نیز قادر است ملت مؤمن را یاری کند.

چنان‌که در جنگ بدر نه مسلمانان گمان پیروزی داشتند و نه دشمنان انتظار شکست، اما اراده الهی بر تحقق وعده خود تعلق گرفت.

خدای سبحان، مؤمنان را برای یاری دین خود به میدان می‌آورد و این حضور آگاهانه مردان، زنان، جوانان و اقشار مختلف مردم، مصداق نصرت الهی است.

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اژه ای آیت الله جوادی آملی بدر
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