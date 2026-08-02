جزئیات تازه از اصلاح قیمت بنزین
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فاطمه مهاجرانی در پاسخ به آخرین وضعیت طرح اصلاح بنزین با تاکید بر اینکه تغییری در قیمت بنزین سهمیهای ایجاد نخواهد شد، اظهار کرد: سهمیه بنزین ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی همچنان به قوت خود باقی است و تغییری در نرخ آن ایجاد نخواهد شد.
وی گفت: بنزین نرخ ۳۰۰۰ تومانی که در ابتدای آغاز طرح، ۱۰۰ لیتر بود، در ایام جنگ به ۷۰ لیتر و در شرایط کنونی به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کرده است.
مهاجرانی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین آزاد تصریح کرد: هر تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین جایگاهها اتخاذ شود، حتما پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید. در حال حاضر قیمتی که وجود دارد همان نرخ قبلی است (۵۰۰۰ تومان) و چنانچه بنا بر افزایش باشد، اطلاعرسانی میشود. همچنین در مورد کاهش میزان سهمیه بنزین به زیر ۶۰ لیتر نیز هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
وی در خصوص طرح پلکانی و فصلی قیمتها توضیح داد: هر زمان در این خصوص به جمعبندی نهایی برسیم، پیش از اجرا اعلام خواهیم کرد. نرخ تمامشده بنزین برای دولت بسیار بالاست و تنها هزینه رساندن آن به جایگاهدار و جایگاه حدود لیتری ۴۰۰۰ تومان است. بدیهی است وقتی دولت این مابهالتفاوت را پرداخت میکند، در بخشهای دیگر با کمبود بودجه مواجه میشود، بنابراین باید این نرخ متعادل شود تا دولت بتواند بقیه امور را مدیریت کند.
سخنگوی دولت از رسانهها خواست تا به منطقیسازی قیمت بنزین کمک کنند و افزود: میزان یارانهای که دولت روی بنزین پرداخت میکند رقم بسیار بزرگی است. ظرفیت تولید داخل ما روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر است که با همین قیمت در خدمت مردم قرار میگیرد؛ اما در صورت افزایش مصرف، پوشش دادن این تفاوت هزینهها دشوار خواهد بود.
اجرای آزمایشی طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی
مهاجرانی در باره درباره اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و آمادگی زیرساختهای آن توضیح داد: اجرای این طرح نیازمند زیرساختهای امنیتی ویژهای است تا مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود. در حال حاضر افراد از دو کارت مجزا (سوخت و بانکی) استفاده میکنند که ادغام آنها اقدام مناسبی است، اما باید از امنیت سایبری آن اطمینان کامل حاصل شود.
وی با بیان اینکه طرح به صورت آزمایشی در حال اجرا است، تاکید کرد: برای اجرای سراسری و وسیع این طرح در کشور، نیازمند تستها و بررسیهای بیشتر هستیم. حذف کامل کارت سوخت در درازمدت منوط به این است که به طور قطع بدانیم هیچ مشکلی از منظر کارتهای بانکی وجود ندارد.