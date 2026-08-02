آماری از جا زدنهای ترامپ در مقابل ایران
به گزارش تابناک، بعد از عقبنشینی بامدادی ترامپ از تهدید تشدید حملات علیه ایران، الجزیره در گزارشی به رواج اصطلاح TACO مخفف «Trump Always Chickens Out» به معنای «ترامپ همیشه جا میزند» اشاره کرده و مواردی که رئیسجمهور آمریکا ایران را تهدید کرده اما بعداً عقب نشسته را برشمرده است:
۲۱ مارس (اول فروردین): ترامپ تهدید کرد اگر «تنگه هرمز بهطور کامل باز نشود»، نیروگاههای ایران را «نابود خواهد کرد». او بعداً مهلت تعیینشده را پنج روز و سپس یک هفته دیگر تمدید کرد.
اول آوریل (۱۲ فروردین): پس از آنکه ایران از تسلیم شدن درباره موضوع هرمز خودداری کرد، ترامپ تهدید کرد که «ایران را به عصر حجر بازخواهد گرداند». اما تشدید فوری درگیری رخ نداد و چهار روز بعد، ترامپ در پیامی تند در شبکه اجتماعی خود، به انتقاد از ایران بسنده کرد.
هفتم آوریل (۱۸ فروردین): ترامپ گفت «امشب یک تمدن کامل نابود خواهد شد»؛ تهدیدی که با واکنش گسترده جهانی روبهرو شد و گروههای حقوق بشری هشدار دادند این اظهارات نشاندهنده قصد برای کشتار غیرنظامیان است. هشتم آوریل اعلام شد که آتشبس بین دو طرف با میانجیگری پاکستان حاصل شد.
چهارم مه (۱۴ اردیبهشت): ترامپ عملیات موسوم به «پروژه آزادی» را برای اسکورت کشتیها در تنگه هرمز اعلام کرد. دو روز بعد، او در تروث سوشال نوشت این عملیات برای بررسی امکان دستیابی به توافق متوقف شده است.
۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد): تنها چند ساعت پس از آنکه ترامپ تهدید کرده بود ایران را بسیار سخت هدف قرار خواهد داد، از جمله با تصرف جزیره راهبردی خارگ و در اختیار گرفتن کنترل تأسیسات نفتی ایران، موضع خود را تغییر داد و به گفتوگوهای آمریکا با مقامهای ارشد ایران اشاره کرد.