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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۸۷۷۷۵
کد خبر:۱۳۸۷۷۷۵
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تکنو تابناک؛

نازل اسپرینکلر آتش‌نشانی چگونه عمل می‌کنند؟

نازل اسپرینکلر آتش‌نشانی یکی از مهم‌ترین اجزای سامانه‌های اطفای حریق خودکار است که با افزایش دمای محیط فعال می‌شود. سامانه‌های آب‌پاش معمولاً به دو نوع تر و خشک تقسیم می‌شوند. در نوع تر، آب همواره درون لوله‌ها آماده است، اما در سامانه خشک، لوله‌ها با هوای فشرده یا نیتروژن پر شده‌اند و پس از فعال شدن آب‌پاش، آب وارد شبکه می‌شود. برخلاف آنچه در بسیاری از فیلم‌ها نمایش داده می‌شود، همه آب‌پاش‌های یک ساختمان هم‌زمان فعال نمی‌شوند و فقط آب‌پاشی که در معرض گرمای مستقیم آتش قرار گرفته است، عمل می‌کند. جزئيات عملکرد نازل اسپرینکلر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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