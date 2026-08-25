نازل اسپرینکلر آتش‌نشانی یکی از مهم‌ترین اجزای سامانه‌های اطفای حریق خودکار است که با افزایش دمای محیط فعال می‌شود. سامانه‌های آب‌پاش معمولاً به دو نوع تر و خشک تقسیم می‌شوند. در نوع تر، آب همواره درون لوله‌ها آماده است، اما در سامانه خشک، لوله‌ها با هوای فشرده یا نیتروژن پر شده‌اند و پس از فعال شدن آب‌پاش، آب وارد شبکه می‌شود. برخلاف آنچه در بسیاری از فیلم‌ها نمایش داده می‌شود، همه آب‌پاش‌های یک ساختمان هم‌زمان فعال نمی‌شوند و فقط آب‌پاشی که در معرض گرمای مستقیم آتش قرار گرفته است، عمل می‌کند. جزئيات عملکرد نازل اسپرینکلر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.