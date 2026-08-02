انتشار نامه خانه سینما به پزشکیان و پاسخ سخنگو

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ساعتی قبل هیأت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور با اشاره به رفتار برخی نهاد‌ها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر، خواستار صدور دستور توقف برخی رویه‌ها و احضار‌ها و همچنین تشکیل کمیته‌ای پیگیر و پاسخگو شده تا به گفته آنها، در این شرایط کشور به شکاف‌های اجتماعی دامن زده نشود.

در بخشی از این نامه که روابط عمومی خانه سینما منتشر کرده این‌طور اظهارنظر شده است: «جناب آقای رئیس‌جمهور؛ در روز‌هایی که سایه جنگ و تهدیدات متخاصم خارجی بر کشور سنگینی می‌کند و مقامات عالی کشور مدام بر «وحدت ملی» علیرغم همه «اختلافات اجتماعی» تاکید می‌کنند، رفتار برخی نهاد‌های امنیتی و قضایی با اهالی فرهنگ و هنر، دقیقاً در مسیر عکس این مهم است.»

در بخش دیگری از این نامه به این موضوع اشاره شده که «چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم آحاد ملت در برابر دشمنان در صفی واحد بایستند، وقتی در داخل، برخی رفتار‌ها بر طبل واگرایی می‌کوبند؟!»

در ادامه این نامه با تاکید بر اینکه «حفظ ایران در این شرایط نیازمند همدلی و شنیدن صدای دلسوزان واقعی است» هیئت رئیسه خانه سینما ضمن برشمردن برخی مصادیق، انتظار خود از رئیس جمهور در مقام حافظ قانون اساسی را «صادر کردن دستور توقف این رویه‌ها و احضارها» و همچنین «تشکیل کمیته‌ای پیگیر و پاسخگو» در این زمینه عنوان کرده است.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت که صبح یکشنبه، ۱۱ مردادماه در خبرگزاری ایسنا حضور داشت، در پاسخ به نامه خانه سینما خطاب به رئیس جمهور گفت: طبیعتاً رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی با توجه ویژه‌ای که ایشان به هنرمندان و اهالی فرهنگ دارند، حتماً در این زمینه دستورات لازم برای پیگیری را صادر می‌کنند.

او تأکید کرد، اگر خبر دیگری را در این زمینه - مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور چه دستوری می‌دهد - دریافت کند، حتماً اطلاع رسانی خواهد کرد.