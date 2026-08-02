برخی رسانه‌های وابسته به دشمن مدعی شده بودند که جمهوری اسلامی ایران با طرحی برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است؛ اما منابع آگاه این ادعا را تکذیب کرده و تأکید کردند هیچ تغییری در سیاست ایران درباره این آبراه راهبردی صورت نگرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ادعاهای مطرح‌شده درباره موافقت ایران با بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز نداشته و اخبار منتشرشده در این باره کذب است.»

همچنین پیگیری خبرنگار فارس از یک منبع آگاه نظامی نیز نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد و به‌طور کامل تکذیب است.

این منبع نظامی با رد اخبار منتشرشده تأکید کرد: «تا زمان ادامه اقدامات خصمانه و شرارت‌های آمریکا، تنگه هرمز همچنان مسدود بوده و تنها عبور از مسیر اعلام‌شده، با هماهنگی نیروی دریایی سپاه و دریافت مجوز عبور از تنگه هرمز، امکان‌پذیر خواهد بود. در غیر این صورت، سایر مسیرها ناایمن بوده و شناورهایی که اقدام به عبور از این مسیرها کنند، حتماً دچار حادثه خواهند شد.»

این منبع آگاه همچنین تأکید کرد ادعاهای مطرح‌شده درباره موافقت ایران با هرگونه طرح بازگشایی تنگه هرمز فاقد صحت است و هیچ تصمیم یا تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال این آبراه راهبردی اتخاذ نشده است.

ساعاتی قبل برخی رسانه‌های وابسته به دشمن به نقل از باراک راوید، خبرنگار اسرائیلی، با انتشار اخباری مدعی شده بودند که جمهوری اسلامی ایران با طرحی برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است؛ طرحی که بر اساس آن، ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق آب‌های سرزمینی ایران و خروج آن‌ها از طریق آب‌های سرزمینی عمان انجام شود.