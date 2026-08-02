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ذخایر نفتی بزرگ‌ترین پالایشگاه چین هم ته کشید!

کاهش ذخایر نفت بزرگ‌ترین پالایشگاه چین خبر از افزایش قیمت نفت در ماه‌های آینده می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۶۶
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2836 بازدید
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۳
چین

به گزارش تابناک، آمارهای جدید نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام بزرگ‌ترین پالایشگر نفت جهان، سینوپک، اکنون به‌سرعت در حال کاهش است.

خرید نفت چینی‌ها در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد کاهش یافته که کمترین میزان خرید نفت در حدود یک دهه گذشته است. آمارهای بلومبرگ هم نشان داده که در چند ماه اخیر ذخایر نفتی چین ۵۴ میلیون بشکه کم شده است.

ذخایر راهبردی نفت خام آمریکا هم که برای کنترل شوک‌های نفتی جهان ایجاد شده تنها ۷ میلیون بشکه با کف عملیاتی آن فاصله دارد و به ۳۰۷ میلیون بشکه رسیده است.

حالا رئیس هیئت‌مدیره شرکت کانادایی اکتشاف نفت پروسپریا انرژی، شوبهام گارگ، می‌گوید از آنجایی‌که حاشیه سود پالایش یعنی تفاوت قیمت بنزین و گازوئیل با قیمت نفت خام بالاست و تقاضای زیادی برای فرآو

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برچسب ها
چین نفت پالایشگاه ذخایر نفت قیمت نفت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
3
2
پاسخ
آیا چین هم با اعتلاف علیه ایران همراه میشود؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
خیر ، چون نگاه چین بلند مدته ، میدونه اگه آمریکا به منابع نفتی مسلط بشه بیچاره اش میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
0
پاسخ
ذخایر استراتژیک چین خیلی زیاده و بیشتر صرف مصرف داخلی میشه ، درحالیکه آمریکا برای پایین نگه داشتن قیمت ها داره ذخایرش رو صادر میکنه بنابراین ذخایرش زودتر تموم میشه و به غلط کردن میفته
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