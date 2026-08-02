ذخایر نفتی بزرگترین پالایشگاه چین هم ته کشید!
کاهش ذخایر نفت بزرگترین پالایشگاه چین خبر از افزایش قیمت نفت در ماههای آینده میدهد.
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به گزارش تابناک، آمارهای جدید نشان میدهد که ذخایر نفت خام بزرگترین پالایشگر نفت جهان، سینوپک، اکنون بهسرعت در حال کاهش است.
خرید نفت چینیها در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد کاهش یافته که کمترین میزان خرید نفت در حدود یک دهه گذشته است. آمارهای بلومبرگ هم نشان داده که در چند ماه اخیر ذخایر نفتی چین ۵۴ میلیون بشکه کم شده است.
ذخایر راهبردی نفت خام آمریکا هم که برای کنترل شوکهای نفتی جهان ایجاد شده تنها ۷ میلیون بشکه با کف عملیاتی آن فاصله دارد و به ۳۰۷ میلیون بشکه رسیده است.
حالا رئیس هیئتمدیره شرکت کانادایی اکتشاف نفت پروسپریا انرژی، شوبهام گارگ، میگوید از آنجاییکه حاشیه سود پالایش یعنی تفاوت قیمت بنزین و گازوئیل با قیمت نفت خام بالاست و تقاضای زیادی برای فرآو
گزارش خطا
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آیا چین هم با اعتلاف علیه ایران همراه میشود؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲