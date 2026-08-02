به گزارش تابناک، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

قیمت خودروهای سایپا خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) سهند S 1,382,000,000 838,588,000 سهند E اتوماتیک 1,990,000,000 به زودی اطلس S 1,340,000,000 1,021,736,000 اطلس GL 1,370,000,000 1,102,752,000 اطلس G 1,540,000,000 1,136,671,000 اطلس اتوماتیک 2,020,000,000 1,442,100,000 ساینا S 1,265,000,000 992,900,000 ساینا دوگانه سوز 1,340,000,000 1,072,100,000 ساینا اتوماتیک 1,700,000,000 توقف تولید کوییک RS 1,205,000,000 1,012,100,000 کوییک S 1,201,000,000 999,510,000 کوییک GX 1,212,000,000 1,030,759,000 کوییک GXR (رینگ فولادی) 1,220,000,000 797,831,000 کوییک GXR 1,278,000,000 825,911,000 شاهین GL 1,910,000,000 1,418,020,000 شاهین G (سانروف) 2,050,000,000 1,452,161,000 شاهین اتوماتیک G 2,268,000,000 1,560,776,000 شاهین اتوماتیک پلاس 2,638,000,000 1,833,657,000 پارس نوآ 2,153,000,000 1,256,400,000 سایپا 151 GX 1,127,000,000 توقف فروش سایپا 151 GX (پاششی) 1,138,000,000 868,000,000 زامیاد اکستند EX 1,819,000,000 1,799,000,000 زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز) 1,898,000,000 1,899,000,000 کارون 2,620,000,000 1,550,700,000 چانگان EADO برقی ناموجود 1,552,900,000 چانگان CS35 (مونتاژ) 4,205,000,000 3,304,000,000 چانگان CS55 (مونتاژ) 5,230,000,000 3,792,000,000 چانگان CS55 5,640,000,000 5,621,000,000 روئوه ERX5 4,850,000,000 2,164,000,000 سیتروئن C3-XR 3,575,000,000 3,273,000,000 قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) وانت آریسان 1,605,000,000 1,571,900,000 سورن پلاس (TU5P) 2,135,000,000 1,870,000,000 سورن پلاس (XU7P) 1,594,000,000 1,530,000,000 سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) 1,905,000,000 1,800,000,000 سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) 1,920,000,000 1,816,000,000 دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) 2,050,000,000 1,990,000,000 دنا پلاس MT6 2,000,000,000 2,025,000,000 دنا پلاس اتوماتیک 2,743,000,000 2,530,000,000 پژو 207 موتور TU3 1,627,000,000 1,502,200,000 پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک) 1,791,000,000 1,749,000,000 پژو 207 دنده‌ای (برقی) 1,892,000,000 1,804,200,000 پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) 2,070,000,000 1,878,900,000 پژو 207 دنده‌ای پانوراما 2,109,000,000 1,923,700,000 پژو 207 اتوماتیک 2,527,000,000 2,134,200,000 پژو 207 اتوماتیک پانوراما 2,712,000,000 2,183,800,000 راناپلاس 1,649,000,000 1,580,000,000 تارا دستی V1 1,949,000,000 1,888,000,000 تارا اتوماتیک V4 2,599,000,000 2,470,000,000 تارا اتوماتیک (توربو) 2,817,000,000 2,740,000,000 هایما اس 5 ( S5 ) پرو 4,130,000,000 توقف تولید هایما اس 7 ( S7 ) پرو 4,520,000,000 توقف تولید هایما 8 اس ( 8S ) 4,870,000,000 توقف تولید هایما 7X ناموجود توقف تولید پیکاپ فوتون (اتوماتیک) 5,820,000,000 6,347,000,000 ری را 3,612,000,000 3,200,000,000

∎