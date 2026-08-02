صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قیمت خودرو‌های داخلی در بازار امروز ۱۱ مرداد + جدول

قیمت روز خودرو در بازار ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ را در جداول زیر ببینید.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۶۳
| |
3686 بازدید
خودرو

به گزارش تابناک، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده می‌کنید. 

قیمت خودروهای سایپا
خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
سهند S 1,382,000,000 838,588,000
سهند E اتوماتیک 1,990,000,000 به زودی
اطلس S 1,340,000,000 1,021,736,000
اطلس GL 1,370,000,000 1,102,752,000
اطلس G 1,540,000,000 1,136,671,000
اطلس اتوماتیک 2,020,000,000 1,442,100,000
ساینا S 1,265,000,000 992,900,000
ساینا دوگانه سوز 1,340,000,000 1,072,100,000
ساینا اتوماتیک 1,700,000,000 توقف تولید
کوییک RS 1,205,000,000 1,012,100,000
کوییک S 1,201,000,000 999,510,000
کوییک GX 1,212,000,000 1,030,759,000
کوییک GXR (رینگ فولادی) 1,220,000,000 797,831,000
کوییک GXR 1,278,000,000 825,911,000
شاهین GL 1,910,000,000 1,418,020,000
شاهین G (سانروف) 2,050,000,000 1,452,161,000
شاهین اتوماتیک G 2,268,000,000 1,560,776,000
شاهین اتوماتیک پلاس 2,638,000,000 1,833,657,000
پارس نوآ 2,153,000,000 1,256,400,000
سایپا 151 GX 1,127,000,000 توقف فروش
سایپا 151 GX (پاششی) 1,138,000,000 868,000,000
زامیاد اکستند EX 1,819,000,000 1,799,000,000
زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز) 1,898,000,000 1,899,000,000
کارون 2,620,000,000 1,550,700,000
چانگان EADO برقی ناموجود 1,552,900,000
چانگان CS35 (مونتاژ) 4,205,000,000 3,304,000,000
چانگان CS55 (مونتاژ) 5,230,000,000 3,792,000,000
چانگان CS55 5,640,000,000 5,621,000,000
روئوه ERX5 4,850,000,000 2,164,000,000
سیتروئن C3-XR 3,575,000,000 3,273,000,000
قیمت خودروهای ایران خودرو
خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
وانت آریسان 1,605,000,000 1,571,900,000
سورن پلاس (TU5P) 2,135,000,000 1,870,000,000
سورن پلاس (XU7P) 1,594,000,000 1,530,000,000
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) 1,905,000,000 1,800,000,000
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) 1,920,000,000 1,816,000,000
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) 2,050,000,000 1,990,000,000
دنا پلاس MT6 2,000,000,000 2,025,000,000
دنا پلاس اتوماتیک 2,743,000,000 2,530,000,000
پژو 207 موتور TU3 1,627,000,000 1,502,200,000
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک) 1,791,000,000 1,749,000,000
پژو 207 دنده‌ای (برقی) 1,892,000,000 1,804,200,000
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) 2,070,000,000 1,878,900,000
پژو 207 دنده‌ای پانوراما 2,109,000,000 1,923,700,000
پژو 207 اتوماتیک 2,527,000,000 2,134,200,000
پژو 207 اتوماتیک پانوراما 2,712,000,000 2,183,800,000
راناپلاس 1,649,000,000 1,580,000,000
تارا دستی V1 1,949,000,000 1,888,000,000
تارا اتوماتیک V4 2,599,000,000 2,470,000,000
تارا اتوماتیک (توربو) 2,817,000,000 2,740,000,000
هایما اس 5 ( S5 ) پرو 4,130,000,000 توقف تولید
هایما اس 7 ( S7 ) پرو 4,520,000,000 توقف تولید
هایما 8 اس ( 8S ) 4,870,000,000 توقف تولید
هایما 7X ناموجود توقف تولید
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) 5,820,000,000 6,347,000,000
ری را 3,612,000,000 3,200,000,000

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو بازار خودرو قیمت خودرو ایران خودرو دنا رانا سایپا شاهین ساینا
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جاده مرگ باز هم قربانی گرفت
رانت‌های نجومی - انحصاری مرگبار در ایران خودرو
رکوردشکنی عجیب در قیمت‌ها / این خودرو در ۲۴ ساعت ۵۳۰ میلیون تومان گران شد!
قیمت خودرو در بازار امروز 31 تیرماه
وانت سپهر سایپا چگونه است؟
پشت پرده گرانی عجیب قطعات خودرو چیست؟
قیمت خودرو امروز ۴ مرداد ۱۴۰۵
خودروهایِ اقتصادی از دسترس خارج شدند!
آیا الان زمان خوبی برای خرید خودروست؟
قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو+ جزئیات
خودروهایی با قیمتی کمتر یک میلیارد تومان+جدول
افزایش ۳۵ درصدی غرق‌شدگی در استانی که دریا ندارد
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
عربستان با کشتن فرزندانمان از نخست‌وزیر استقبال کرد
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار
عکس: مراسم یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی در مسجد بلال
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
استفاده اسرائیل از تمساح برای جنگ با فلسطینی ها/ چرا شاه ایران به صهیونیست‌ها گوزن و الاغ اهدا کرد؟
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۴ نظر)
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!  (۱۰۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۷۶ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005p1H
tabnak.ir/005p1H