قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۱ مرداد + جدول
قیمت روز خودرو در بازار ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ را در جداول زیر ببینید.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۶۳| |
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به گزارش تابناک، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده میکنید.
|قیمت خودروهای سایپا
|خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت نمایندگی (تومان)
|سهند S
|1,382,000,000
|838,588,000
|سهند E اتوماتیک
|1,990,000,000
|به زودی
|اطلس S
|1,340,000,000
|1,021,736,000
|اطلس GL
|1,370,000,000
|1,102,752,000
|اطلس G
|1,540,000,000
|1,136,671,000
|اطلس اتوماتیک
|2,020,000,000
|1,442,100,000
|ساینا S
|1,265,000,000
|992,900,000
|ساینا دوگانه سوز
|1,340,000,000
|1,072,100,000
|ساینا اتوماتیک
|1,700,000,000
|توقف تولید
|کوییک RS
|1,205,000,000
|1,012,100,000
|کوییک S
|1,201,000,000
|999,510,000
|کوییک GX
|1,212,000,000
|1,030,759,000
|کوییک GXR (رینگ فولادی)
|1,220,000,000
|797,831,000
|کوییک GXR
|1,278,000,000
|825,911,000
|شاهین GL
|1,910,000,000
|1,418,020,000
|شاهین G (سانروف)
|2,050,000,000
|1,452,161,000
|شاهین اتوماتیک G
|2,268,000,000
|1,560,776,000
|شاهین اتوماتیک پلاس
|2,638,000,000
|1,833,657,000
|پارس نوآ
|2,153,000,000
|1,256,400,000
|سایپا 151 GX
|1,127,000,000
|توقف فروش
|سایپا 151 GX (پاششی)
|1,138,000,000
|868,000,000
|زامیاد اکستند EX
|1,819,000,000
|1,799,000,000
|زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)
|1,898,000,000
|1,899,000,000
|کارون
|2,620,000,000
|1,550,700,000
|چانگان EADO برقی
|ناموجود
|1,552,900,000
|چانگان CS35 (مونتاژ)
|4,205,000,000
|3,304,000,000
|چانگان CS55 (مونتاژ)
|5,230,000,000
|3,792,000,000
|چانگان CS55
|5,640,000,000
|5,621,000,000
|روئوه ERX5
|4,850,000,000
|2,164,000,000
|سیتروئن C3-XR
|3,575,000,000
|3,273,000,000
|قیمت خودروهای ایران خودرو
|خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت نمایندگی (تومان)
|وانت آریسان
|1,605,000,000
|1,571,900,000
|سورن پلاس (TU5P)
|2,135,000,000
|1,870,000,000
|سورن پلاس (XU7P)
|1,594,000,000
|1,530,000,000
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|1,905,000,000
|1,800,000,000
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|1,920,000,000
|1,816,000,000
|دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|2,050,000,000
|1,990,000,000
|دنا پلاس MT6
|2,000,000,000
|2,025,000,000
|دنا پلاس اتوماتیک
|2,743,000,000
|2,530,000,000
|پژو 207 موتور TU3
|1,627,000,000
|1,502,200,000
|پژو 207 دندهای (هیدرولیک)
|1,791,000,000
|1,749,000,000
|پژو 207 دندهای (برقی)
|1,892,000,000
|1,804,200,000
|پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|2,070,000,000
|1,878,900,000
|پژو 207 دندهای پانوراما
|2,109,000,000
|1,923,700,000
|پژو 207 اتوماتیک
|2,527,000,000
|2,134,200,000
|پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|2,712,000,000
|2,183,800,000
|راناپلاس
|1,649,000,000
|1,580,000,000
|تارا دستی V1
|1,949,000,000
|1,888,000,000
|تارا اتوماتیک V4
|2,599,000,000
|2,470,000,000
|تارا اتوماتیک (توربو)
|2,817,000,000
|2,740,000,000
|هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|4,130,000,000
|توقف تولید
|هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|4,520,000,000
|توقف تولید
|هایما 8 اس ( 8S )
|4,870,000,000
|توقف تولید
|هایما 7X
|ناموجود
|توقف تولید
|پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|5,820,000,000
|6,347,000,000
|ری را
|3,612,000,000
|3,200,000,000
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