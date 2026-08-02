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ارزش معاملات آپشن در نیمه دوم معاملات بازار سرمایه

کاهش شدید حجم معاملات و خروج هماهنگ نقدینگی از بازار اختیار معامله، نشان‌دهنده نااطمینانی فعالان بازار به دوام صعود‌های موقت بازار پایه است.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۶۱
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بازار سرمایه

به گزارش تابناک به نقل از برنا، داده‌های آماری نیمه اول معاملات بورس نشان می‌دهد ارزش معاملات بازار اختیار معامله با ریزش چشمگیر ۶۳.۵ درصدی نسبت به میانگین‌های اخیر به ۴.۴ هزار میلیارد تومان سقوط کرده است. روند خروج سنگین نقدینگی از کل زنجیره آپشن‌ها همچنان فعال است.

در این میان، بررسی موقعیت‌های کلیدی زنجیره صندوق اهرمی با سررسید ۴۵ روزه نشان می‌دهد نماد ضهرم۶۰۴۵ هرچند ارزش معاملاتی معادل ۱.۰۹ هزار میلیارد تومان ثبت کرده است، اما ریزش سنگین آخرین قیمت نماد اختیار فروش متناظر آن یعنی طهرم۶۰۴۵ به محدوده ۳،۷۰۰ تومان همراه با خروج نقدینگی، بر فریز شدن حرکت پول در ابزار‌های مشتقه مهر تایید می‌زند. ریزش ۶۳.۵ درصدی ارزش معاملات کل آپشن در شرایط فعلی، نشان از عدم همراهی بازار مشتقه با صعود‌های موقت بازار پایه دارد.

کاهش ۶۱ درصدی حجم معاملات و ورود ضعیف پول گویای بی‌انگیزه بودن خریداران و بی‌اعتباری رشد نماگر‌های بازار است؛ در نتیجه، اصرار بر معامله در این حجم‌های مرده و اسپرد‌های بالا، ریسک قفل شدن سرمایه را به شدت افزایش می‌دهد.

تحت این شرایط،  انتقال دارایی‌ها به صندوق‌های درآمد ثابت بدون ریسک، پایدارترین مسیر برای حفظ امنیت سرمایه است. رصد سقوط ارزش معاملات به ۴.۴ همت، ارزیابی خطر تله نقدینگی و تصمیم بر نظاره‌گری، لزوم حفظ موقعیت ۱۰۰ درصدی نقد و دوری از هرگونه موقعیت خرید یا فروش را در مقطع کنونی دیکته می‌کند.

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بازار سرمایه سهامداران بورس معاملات
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