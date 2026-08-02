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روایت سی‌ان‌ان از عوامل عقب‌نشینی ترامپ

شبکه آمریکایی در تحلیلی، با اشاره به افزایش فشار بر نیروهای این کشور طی هفته‌های اخیر، نوشت این وضعیت پرسش‌هایی را درباره توانایی واشنگتن برای ادامه جنگ و وارد کردن ضربه‌ قاطع مطرح کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۵۶
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2885 بازدید
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بعد از عقب‌نشینی ترامپ از تهدید دوباره‌اش به تشدید حملات نظامی علیه ایران، سی‌ان‌ان در تحلیلی به قلم برد لندون، خبرنگار ارشد امور نظامی این شبکه، گزارش داد تحلیلگران فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ بر متحدان واشنگتن در منطقه را یکی از دلایل تمایل این کشورها به توقف جنگ آمریکا علیه ایران عنوان کرده‌اند.

در ادامه این گزارش اذعان شده که ایران به‌رغم تحمل فشار اقتصادی و ضربه به توان نظامی‌اش در حملات چند ماهه، همچنان از توان ضربه‌زنی برخوردار است که حملات مرگبار این کشور به نیروهای آمریکایی در منطقه طی یک ماه گذشته آن را نشان داده است.

طبق این گزارش، در همین حال، ارتش آمریکا با پرسش‌های جدی درباره توانایی خود برای دفاع از نیروهایش روبه‌روست؛ زیرا ذخایر موشک‌های رهگیر سامانه‌های پاتریوت و تاد به‌طور فزاینده‌ای رو به کاهش است.

بر اساس گزارشی که مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) هفته گذشته منتشر کرد، موجودی موشک‌های رهگیر پاتریوت، مهم‌ترین موشک دفاعی در زرادخانه آمریکا، تا ۲۷ ژوئیه از دو هزار و ۳۳۰ فروند پیش از آغاز جنگ به بین ۷۵۹ تا ۸۲۷ فروند کاهش یافته؛ یعنی به حدود یک‌سوم سطح پیش از جنگ رسیده است.

بر اساس گزارش این مرکز، شمار موشک‌های رهگیر سامانه تاد که برای رهگیری موشک‌های بالستیک پیش از نزدیک شدن آنها به هدف طراحی شده‌ هم از ۴۵۲ فروند پیش از آغاز جنگ به ۲۷۸ فروند یا کمتر کاهش یافته است.

به گزارش سی‌ان‌ان، مصرف این مهمات با خسارت‌های دیگر برای ارتش آمریکا همزمان بوده، از جمله از دست دادن جنگنده‌ها، هواپیماهای هشدار زودهنگام و شناسایی، بالگردها و پهپادها.

در دریا هم شناورهای نیروی دریایی آمریکا با مأموریت‌های طولانی‌مدت مواجه شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند برنامه‌های ضروری تعمیر و نگهداری آنها را به تعویق بیندازد.

بر اساس این تحلیل، فشار بر نیروهای آمریکا طی هفته‌های اخیر بیش از پیش افزایش یافته و این مسئله پرسش‌هایی را درباره توانایی واشنگتن برای وارد کردن ضربه‌ای قاطع در این جنگ برانگیخته است.

معاون اجرایی مؤسسه کوئینسی تریتا پارسی امروز در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت ایران هر بار که آمریکا فشار نظامی را افزایش داده، توانسته به مقابله ادامه دهد و به احتمال زیاد بار دیگر نیز قادر به انجام این کار خواهد بود.

وی افزود «واقعیت این است که ترامپ هیچ راهی برای خروج از این درگیری از طریق تشدید تنش ندارد».

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برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران جنگ تهدید حمله زمینی محاصره عقب نشینی مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
میرمهنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
14
پاسخ
برای هزارمین بار گول این دستگاه تولید توطئه را نخورید!!! تمام ایرانی ها از جنگ متنفر هستند اما این شیاطین، هزااااار خدعه و نیرنگ مرگبار در آستین دارند.
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
9
پاسخ
اول خدا را شکرت دوم دست همه نظامی های ایران را می‌بوسم و دم همه اصلاح طلبان و اصولگرایان گرم که هدفشان امنیت و آرامش ایران هستش ولی با دو تاکتیک متفاوت که مکمل همدیگه هستند
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