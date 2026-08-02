واکنش سردار ابن الرضا به اعلام عقب نشینی ترامپ
سردار ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع در واکنش به ادعاهای ضد و نقیض رئیس جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد: نه غافلگیر میشویم و نه منفعل
کد خبر: ۱۳۸۷۷۵۰| |
13441 بازدید
به گزارش تابناک، سردار سید مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع در واکنش به ادعاهای ضد و نقیض دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر عقب نشینی از حمله زمینی به ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اظهارات اخیر دشمن، هرچند در بستر عملیات روانی و جنگ محاسباتی مطرح میشود، اما از نگاه ما هر تهدیدی، یک تهدید واقعی و قابل اعتناست.
وی تأکید کرد: نه غافلگیر میشویم و نه منفعل؛ تهدید را مبنای افزایش آمادگی، تقویت بازدارندگی و ارتقای قدرت خود قرار میدهیم.
گزارش خطا