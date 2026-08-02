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واکنش زریبافان به ادعای حمله زمینی و اتمی آمریکا

مسعود زریبافان درباره سرنوشت تفاهم ایران و آمریکا گفت: «مذاکره راه حل مناسبی با یک رژیم استکباری و جنایتکار که هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیست و بارها توافقات را بر هم زده، یکبار در حین مذاکره و دوبار بعد از تفاهم(برجام و تفاهم اخیر) دست به حمله های جنایتکارانه زده است، کار درست و عاقلانه ای نیست.»
کد خبر: ۱۳۸۷۷۴۵
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ایران و آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، از زمان آغاز جنگ رمضان تا کنون، تحلیل‌ها و پیش بینی‌های متفاوتی درباره پایان جنگ ایران و آمریکا از سوی کارشناسان و اهالی سیاست شنیده می‌شود، اما این شرایط چه زمانی به پایان خواهد رسید؟ یا سرنوشت مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز چه خواهد شد؟

مسعود زریبافان، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت احمدی‌نژاد و فعال سیاسی اصولگرا، به این سوالات پاسخ داده است. 

او درباره ادعاها درباره حمله زمینی آمریکا به ایران تاکید کرد: «حمله زمینی به ایران اسلامی اگر صورت بگیرد از حماقت های مردک قمار باز خواهد بود و ما آرزو میکنیم که چنین اتفاقی بیافتد که در این صورت خاک ما قتلگاه نظامیان آمریکایی خواهد شد.»

این فعال سیاسی اصولگرا درباره سرنوشت تفاهم ایران و آمریکا نیز گفت: «مذاکره راه حل مناسبی با یک رژیم استکباری و جنایتکار که هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیست و بارها توافقات را بر هم زده، یکبار در حین مذاکره و دوبار بعد از تفاهم(برجام و تفاهم اخیر) دست به حمله های جنایتکارانه زده است، کار درست و عاقلانه ای نیست.»

مشروح گفت‌وگوی مسعود زریبافان، فعال سیاسی اصولگرا را بخوانید؛

تحلیل شما از شرایط فعلی کشور چیست و جنگ ایران و آمریکا چه زمانی و چگونه به پایان می رسد؟

در حال حاضر شرایط کشور شرایط نه جنگ و نه صلح است و امریکا به مثابه یک پهلوان پنبه شکست خورده دروغگو و عهد شکن به دنبال زنده کردن ابهت و اقتدار شکست خورده و نابود شده خودش است و در حال دست و پا زدن در باتلاق خودساخته است.

فقط یک راه در پیش روی ما قرار دارد و آن افزایش تاب آوری و شکست قطعی دشمن در عرصه نظامی است
در ایران مردم مبعوث شده، میدان دار ‌‍و در خط مقدم جبهه نبرد با استکبار جهانی و صهیونیست کودک کش‌ هستند و محل و منبع تامین کننده انرژی معنوی و امید و انگیزه برای رزمندگان پر عزت و اقتدار هستند و نیروهای مسلح کشورمان نیز گوش به فرمان ولی امر و نائب امام زمان (عج) با طرح‌های نظامی متنوع و متناسب با شرایط، انگشت بر ماشه، آماده شلیک حسب خواسته مردم و فرمان و حکم امام خود هستند.

دیپلمات‌های متعهد کشور نیز در تلاش برای برقراری هماهنگی بین فضای سیاسی کشور و تعامل و توجیه سران کشورهای دوست و سران کشورهای فریب خورده و برخی عاملین و گاوهای شیرده و همچنین میانجی ها هستند. این عزیزان فکر می‌کنند خروج از شرایط فعلی، مذاکره و تفاهم با دشمن استکباری و تروریست است. در صورتی که فقط یک راه در پیش روی ما قرار دارد و آن افزایش تاب آوری و شکست قطعی دشمن در عرصه نظامی است.

* آیا با توافق ایران و عمان بر سر تنگه هرمز، محاصره دریایی برداشته خواهد شد یا دوباره مذاکرات جدیدی میان ایران و آمریکا شکل می گیرد؟

به نظر من مذاکرات ایران و عمان در صورتی که عمان به حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تن ندهد، به نتیجه نخواهد رسید و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز نیز مطلوب خوی استکباری آمریکا نیست.

حمله اتمی آخرین میخی است که آمریکا بر تابوت خود خواهد زد

* سرنوشت تفاهم نامه ایران و آمریکا چه خواهد شد؟ آیا طرفین دوباره به آن باز خواهند گشت یا باید توافق جدید و با شروط جدید شکل بگیرد؟

با توجه به اینکه در مفاد یادداشت تفاهم بین روسای جمهور ایران و آمریکا، کف و حداقل نظرات هیات مذاکره کننده ایرانی تامین شده و مردم مبعوث شده هم حسب نظر و اجازه امام امت حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به آن تن داده و کمتر از آن را نخواهند پذیرفت و همین حداقلی را آمریکا علیرغم قبول و امضاء، برنتابید و به سرعت بدعهدی کرد و از آن خارج شد.

من بعید می‌دانم مذاکره راه حل مناسبی با یک رژیم استکباری و جنایتکار که هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیست و بارها توافقات را بر هم زده، یکبار در حین مذاکره و دوبار بعد از تفاهم(برجام و تفاهم اخیر) دست به حمله های جنایتکارانه زده است، کار درست و عاقلانه ای نیست و ما باید همانطور که تاکنون رخ داده و پیروز عرصه بوده‌ایم و با تدابیر پیامبرگونه امام‌مان و همت و حمایت مردم مبعوث شده و همت و فداکاری نیروهای مسلح و ایثارگر، پیروز عرصه نظامی بوده‌ایم، با افزایش و پایداری در تاب آوری، پیروزی نهایی و قطعی را در جبهه نظامی حاصل نماییم.

* ادعاهایی در خصوص حمله زمینی آمریکا به ایران و همچنین بمباران اتمی کوه کلنگ مطرح است. چقدر این ادعاها محتمل است؟

 حمله زمینی به ایران اسلامی اگر صورت بگیرد از حماقت های مردک قمار باز خواهد بود و ما آرزو می‌کنیم که چنین اتفاقی بیفتد که در این صورت خاک ما قتلگاه نظامیان آمریکایی خواهد شد. حمله اتمی هم آخرین میخی است که آمریکا بر تابوت خود خواهد زد.

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برچسب ها
زریبافان ایران آمریکا جنگ حمله زمینی محاصره ترامپ مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
5
6
پاسخ
بارها توافقات را بر هم زده اند؛
دو بار در حین مذاکره (جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه) و دو بار بعد از تفاهم (برجام و تفاهم اخیر)
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