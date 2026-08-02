رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بیرون بردن سر و بدن کودکان از پنجره سقفی «سانروف» خودروها به ویژه در فصل گرما، اقدامی به شدت خطرناک است، ۶ حادثه دردناک از آسیب به کودکان به این علت طی سال گذشته تاکنون در مشهد رخ داده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دکتر علی یزدانی با بیان اینکه پنج مورد از حوادث سانروف در مشهد مربوط به سال گذشته و یک مورد مرتبط با سال جاری است، افزود: در حادثه امسال خودرو روی سرعت گیر ترمز می‌گیرد و کودک به بیرون پرت شده و جراحت جدی به سر و بدن وی وارد می‌شود.

وی بیان کرد: بسیاری از والدین و رانندگان خودرو از خطرات خارج کردن سر و قسمتی از بدن از پنجره‌های خودرو اطلاع دارند، اما برای یک لحظه شادی کودک و یا اظهار محبت بی‌جهت از این رفتار چشم پوشی می‌کنند.

رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: باید بدانیم که بیرون بردن سر و بدن کودکان از پنجره سقفی خودرو به اندازه‌ای خطرناک است که تا به حال موجب مرگ و معلولیت آنان شده است، لذا خطرات سانروف باید مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر فرهنگ سازی در این خصوص، قوانین و جریمه از طریق دوربین‌ها و پلیس برای پیشگیری از آن وضع شود.

وی با بیان اینکه تمایل کودکان به بیرون رفتن از پنجره سقفی موضوع تازه‌ای نیست و در فصل گرما بیشتر رواج دارد، افزود: سانروف برای تهویه هوا و استفاده از نور خورشید در نظر گرفته شده است که متاسفانه شاهد این هستیم که تغییر کاربری داده و به محلی برای تفریح کودکان تبدیل شده است.

یزدانی با تاکید بر اینکه بسیاری از افراد از خطرات سانروف آگاهی ندارند، اظهار کرد: ممکن است اشیاء خارجی وارد چشم کودک شود و یا راننده خودرو به علت عدم تمرکز بر روی رانندگی تصادف کند.

به گفته وی، در سال‌های گذشته تصادفاتی در مشهد بدین علت گزارش شده است که راننده ترمز گرفته و کودک روی خودرو پرتاب شده و یا به بیرون از خودرو افتاده است، چنین حوادثی متاسفانه در بسیاری از موارد به آسیب نخاعی، قطع عضو و صدمات جدی و یا حتی فوت کودکان منجر شده است.

وی همچنین تاکید کرد: بستن کمربند ایمنی به عنوان فرهنگ در بین کودکان نیز باید آموزش داده شود و راهکار قانونی آن نیز اعمال شود.

مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۵ پایگاه عملیاتی شامل ۹۹ پایگاه شهری، ۶۶ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۱ دستگاه موتورلانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با زیر پوشش داشتن ۱۷ شهرستان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.