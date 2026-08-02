پنجرههای سقفی خودروها حادثهآفرین است
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دکتر علی یزدانی با بیان اینکه پنج مورد از حوادث سانروف در مشهد مربوط به سال گذشته و یک مورد مرتبط با سال جاری است، افزود: در حادثه امسال خودرو روی سرعت گیر ترمز میگیرد و کودک به بیرون پرت شده و جراحت جدی به سر و بدن وی وارد میشود.
وی بیان کرد: بسیاری از والدین و رانندگان خودرو از خطرات خارج کردن سر و قسمتی از بدن از پنجرههای خودرو اطلاع دارند، اما برای یک لحظه شادی کودک و یا اظهار محبت بیجهت از این رفتار چشم پوشی میکنند.
رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: باید بدانیم که بیرون بردن سر و بدن کودکان از پنجره سقفی خودرو به اندازهای خطرناک است که تا به حال موجب مرگ و معلولیت آنان شده است، لذا خطرات سانروف باید مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر فرهنگ سازی در این خصوص، قوانین و جریمه از طریق دوربینها و پلیس برای پیشگیری از آن وضع شود.
وی با بیان اینکه تمایل کودکان به بیرون رفتن از پنجره سقفی موضوع تازهای نیست و در فصل گرما بیشتر رواج دارد، افزود: سانروف برای تهویه هوا و استفاده از نور خورشید در نظر گرفته شده است که متاسفانه شاهد این هستیم که تغییر کاربری داده و به محلی برای تفریح کودکان تبدیل شده است.
یزدانی با تاکید بر اینکه بسیاری از افراد از خطرات سانروف آگاهی ندارند، اظهار کرد: ممکن است اشیاء خارجی وارد چشم کودک شود و یا راننده خودرو به علت عدم تمرکز بر روی رانندگی تصادف کند.
به گفته وی، در سالهای گذشته تصادفاتی در مشهد بدین علت گزارش شده است که راننده ترمز گرفته و کودک روی خودرو پرتاب شده و یا به بیرون از خودرو افتاده است، چنین حوادثی متاسفانه در بسیاری از موارد به آسیب نخاعی، قطع عضو و صدمات جدی و یا حتی فوت کودکان منجر شده است.
وی همچنین تاکید کرد: بستن کمربند ایمنی به عنوان فرهنگ در بین کودکان نیز باید آموزش داده شود و راهکار قانونی آن نیز اعمال شود.
مرکز اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۵ پایگاه عملیاتی شامل ۹۹ پایگاه شهری، ۶۶ پایگاه جادهای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۱ دستگاه موتورلانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با زیر پوشش داشتن ۱۷ شهرستان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.