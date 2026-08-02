خط و نشان اردن برای عراق

در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای، اردن به مقامات عراقی درباره احتمال انجام حملاتی از خاک عراق به این کشور اطلاع و هشدار داد که به هرگونه حمله‌ای از این دست پاسخ نظامی داده خواهد شد.

به گزارش تابناک، تلویزیون «العربیه» به نقل از یک منبع رسمی اردنی گزارش داد که امان اطلاعاتی از احتمال حمله از خاک عراق به اردن داده است و از طرف عراقی خواسته است تا اقدامات فوری را برای متوقف کردن این حمله و جلوگیری از هرگونه تهدیدی علیه امنیت اردن را در پیش بگیرد.

به گفته این منبع، اردن در پیام به مقامات عراقی، ضمن اعلام آمادگی خود برای پاسخ نظامی به هرگونه حمله‌ای که این گروه‌ها ممکن است انجام دهند، تاکید کرد که در حفاظت از حاکمیت خود سازش نخواهد کرد.

اردن در حالی این هشدار را صادر کرده که تنش‌های منطقه‌ای در بحبوحه درگیری‌ها میان ایران و آمریکا رو به تشدید هستند.

همچنین یک منبع امنیتی عراقی در گفتگو با شبکه خبری «روداوو» اظهار کرد که اردن، کویت و سوریه به صورت رسمی به دولت عراق هشدار داده‌اند در صورتی که گروه‌های مسلح عراقی به آنها حمله کنند، آنها پاسخ خواهند داد و پایگاه‌های حشد شعبی و سایر گروه‌های مسلح در عراق را هدف قرار خواهند داد.

این منبع در ادامه افشا کرد که دولت عراق در حال انجام رایزنی‌های گسترده‌ای با اردن، کویت و سوریه است.

منبع یاد شده افزود، بغداد در تلاش است به این سه کشور عربی اطمینان دهد که در راستای حفظ ثبات منطقه و ممانعت از گسترش دامنه درگیری‌ها، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انجام هرگونه حمله‌ای به خاک آنها به کار خواهد گرفت.