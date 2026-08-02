روایتهای متناقض از هواپیماهای آمریکایی در عینالاسد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سعد معن، رئیس سرویس اطلاعرسانی امنیتی عراق گزارشهای منتشرشده درباره فرود هواپیماهای آمریکایی در پایگاه عینالاسد در استان الانبار، واقع در غرب عراق را تکذیب کرد.
این تکذیبیه در حالی منتشر شد که منابع رسانهای به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرده بود سه فروند هواپیمای آمریکایی در پایگاه عینالاسد در غرب عراق فرود آمدهاند.
بر اساس این گزارش، همزمان با حضور نیروهای آمریکایی در داخل این پایگاه، به نیروهای امنیتی عراق دستور داده شد برجهای مراقبت را تخلیه کرده و از آنها خارج شوند، در حالی که هواپیماهای آمریکایی همچنان روی باند فرودگاه مستقر بودند.
این منابع اعلام کردند که سه هواپیمای آمریکایی پایگاه عینالاسد را ترک کردند و نیروهای امنیتی عراق بار دیگر به برجهای مراقبت بازگشتند، اما افسران ارتش آمریکا همچنان در داخل این پایگاه باقی ماندند.
منابع مذکور همچنین از تحرک افسران ارتش آمریکا با خودروهای نظامی در داخل پایگاه عینالاسد خبر میدهند.