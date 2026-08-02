قتل خونین پسر دانشجو به دست فوتبالیست فراری+عکس
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ این حادثه تکاندهنده در نخستین دقایق سی و یکم تیرماه امسال و هنگامی رخ داد که دو شاگرد میوهفروشی به دلیل اختلافاتی بر سر ایستادن پشت صندوق خرید با یکدیگر به مشاجره پرداختند.
اما مشاجره لفظی آنان لحظاتی بعد به نزاعی هولناک انجامید و جوان ۱۸ساله فوتبالیست که محمدعرفان عصمتپور نام دارد، به یکباره کاردی بزرگ را از کمرش بیرون کشید و ۲ ضربه مهلک بر پیکر جوان دانشجوی ۲۱ سالهای فرود آورد که از چند روز قبل در آن میوهفروشی مشغول کارشده بود. طولی نکشید که مهدی قربانفرد بر اثر ضربات کارد نقش بر زمین شد و فوتبالیست جوان (شاگرد میوه فروشی) ازصحنه نزاع هولناک گریخت.
با ورود کارگران دیگر میوهفروشی به صحنه درگیری، پیکر خونآلود جوان ۲۱ساله به بیمارستان رضوی مشهد انتقال یافت، اما تلاش کادر درمان برای نجات وی به نتیجه نرسید و او بر اثر عوارض ناشی از اصابت کارد جان خود را از دست داد.
خیلی زود ماجرای قتل جوان دانشجو از طریق نیروهای انتظامی به قاضی ویژه قتل عمد مشهد گزارش شد و بدین ترتیب با حضور شبانه قاضی وحید خاکشور در مرکز درمانی، بررسیهای گسترده درباره این جنایت تکاندهنده ادامه یافت.
در حالی که گروهی از کارآگاهان زبده اداره جنایی با نظارت مستقیم سرهنگ ولی نجفی رئیس دایره قتل عمد آگاهی در کنار مقام قضایی قرار گرفته بودند، دامنه تحقیقات قضایی پس از بررسیهای میدانی در مرکز درمانی، به محل وقوع نزاع در بولوار توس رسید.
کنکاشهای تخصصی در این ماجرا حکایت از آن داشت که دو جوان کارگر میوهفروشی با یکدیگر درگیر شدهاند که در این میان جوان ۱۸ ساله فوتبالیست، دانشجوی تازهکار را به قتل رسانده است.
در حالی که یکی از نزدیکان متهم به قتل به اتهام فراری دادن وی بازداشت شده بود، قاضی وحید خاکشور دستورهای محرمانهای را برای شناسایی مخفیگاه متهم مذکور صادر کرد و گروهی از افسران جنایی آگاهی به سرپرستی سروان آرمین منفرد (افسر پرونده) جستوجوهای پلیسی را آغاز کردند. در همین حال قاضی شعبه ۲۵۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم، به افرادی هشدار داد که در اختفای متهم به قتل به وی کمک میکنند یا مکانی را در اختیار او قرار میدهند.
این مقام قضایی گفت: چنانچه در تحقیقات پلیس مشخص شود فرد یا افرادی در انتقال وجه یا به هر طریق دیگری امکاناتی را در اختیار متهم فراری قرار دادهاند، بلافاصله بازداشت و به اشد مجازاتهای قانونی محکوم خواهند شد. اما اگر متهم خود را تسلیم قانون کند، از رأفت اسلامی برخوردار میشود و در محاکمه وی از جنبه عمومی جرم تاثیرگذار خواهد بود.
از سوی دیگر، پلیس از شهروندان خواست چنانچه اطلاعاتی از مخفیگاه متهم، محمدعرفان عصمتپور، دارند مراتب را با شماره تلفنهای ۲۱۸۲۵۲۶۷ -۲۱۸۲۵۲۹۰ یا ۰۹۰۵۷۱۳۲۰۶۲ اطلاع دهند.