گزینه اصلی مدیرعاملی استقلال مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علی تاجرنیا، سرپرست و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال اخیراً اعلام کرده بود در تلاش هستند مدیرعامل جدید باشگاه منصوب شود. تاجرنیا از مرداد ماه سال گذشته با کنار رفتن علی نظری جویباری به عنوان سرپرست مدیرعاملی این باشگاه فعالیت کرد.

در همین راستا، گزینه‌هایی برای مدیرعاملی استقلال معرفی شدند که بنابه دلایلی حضورشان منتفی شد. پس از انتخاب مصطفی متدین و سید‌حسین علوی‌مقدم به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره استقلال، گمانه‌زنی‌هایی برای معرفی یکی از آنها به عنوان مدیرعامل مطرح شد. پیگیری‌های خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد متدین گزینه اصلی و جدی مدیرعاملی استقلال بوده و صحبت‌هایی با او انجام شده است. باید دید در نهایت هلدینگ خلیج فارس چه تصمیمی درباره مدیرعاملی این باشگاه می‌گیرد.