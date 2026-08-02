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گزینه اصلی مدیرعاملی استقلال مشخص شد

عضو جدید هیئت مدیره استقلال گزینه اصلی مدیرعاملی این باشگاه به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۳۰
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2016 بازدید
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۲
لوگو استقلال

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علی تاجرنیا، سرپرست و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال اخیراً اعلام کرده بود در تلاش هستند مدیرعامل جدید باشگاه منصوب شود. تاجرنیا از مرداد ماه سال گذشته با کنار رفتن علی نظری جویباری به عنوان سرپرست مدیرعاملی این باشگاه فعالیت کرد.

در همین راستا، گزینه‌هایی برای مدیرعاملی استقلال معرفی شدند که بنابه دلایلی حضورشان منتفی شد. پس از انتخاب مصطفی متدین و سید‌حسین علوی‌مقدم به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره استقلال، گمانه‌زنی‌هایی برای معرفی یکی از آنها به عنوان مدیرعامل مطرح شد. پیگیری‌های خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد متدین گزینه اصلی و جدی مدیرعاملی استقلال بوده و صحبت‌هایی با او انجام شده است. باید دید در نهایت هلدینگ خلیج فارس چه تصمیمی درباره مدیرعاملی این باشگاه می‌گیرد.

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برچسب ها
علی تاجرنیا باشگاه استقلال مدیرعامل تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
0
پاسخ
متدین خیلی خوبه. از اسمش مشخصه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
2
پاسخ
به والله که یکی از مصداق های مجازات های صحرایی، همین مدیران فوتبالی و به خصوص علی تاجرنیاست که یک تنه حدود 10، 15 میلیون دلار را فقط سال گذشته با بازیکنان خارجی به باد داد. همه فسخ کردند و پولشان را برای دو تا سه سال بازی گرفتند یا خواهند گرفت.
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