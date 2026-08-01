میراث متفاوت جام جهانی برای فوتبال ایران و مصر؛ طارمی در لیست خروج و درخشش عبدالکریم در بارسا

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، میراث متفاوتی را برای فوتبال ایران و مصر به دنبال داشته است که خروجی مهم جام جهانی را نشان می‌دهد.

عملکرد تیم تحت هدایت امیر قلعه‌نویی در جام جهانی، میراث بزرگی برای فوتبال ایران به دنبال نداشته است. در نقل و انتقالات فعلی بزرگ‌ترین جابه‌جایی بازیکنان ایرانی مرتبط با اللهیار صیادمنش بود که او هم عضو تیم ملی نبود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو هفته از جام جهانی گذشته است و کم کم، تب و تاب فوتبال در جهان به سمت فوتبال باشگاهی می‌رود. فدراسیون‌های ملی از جمله فرانسه، ایتالیا، آلمان و... هم سرمربیان خود را تا جام جهانی ۲۰۳۰ انتخاب کرده‌اند و بازگشت زین‌الدین زیدان با فرانسه، روبرتو مانچینی با ایتالیا و یورگن کلوپ با آلمان، بار دیگر جذابیت را به فوتبال ملی باز می‌گرداند، اما تا دوباره تورنمنت مهمی شکل بگیرد، این باشگاه‌های بزرگ هستند که تب فوتبال را داغ نگه می‌دارند.

در بازی دوستانه اخیر بارسلونا مقابل بیرمنگام سیتی که با تساوی ۲ - ۲ خاتمه یافت، شاهد میراثی از جام جهانی بودیم. حضور حمزه عبدالکریم، مهاجم ۱۸ ساله تیم ملی مصر که از ۵ مسابقه فراعنه در جام جهانی در ۴ مسابقه به میدان رفته بود در خط حمله بارسا چشم‌نواز بود. عبدالکریم مقابل بیرمنگام دو گل به ثمر رساند که یک گل آن از روی نقطه پنالتی ببود که خطای پنالتی هم روی خودش صورت گرفت.

از شب گذشته، رسانه‌های دنیا به تمجید از خرید جدید بارسلونا پرداخته‌اند؛ هانسی فلیک، سرمربی آبی-اناری‌پوشان هم به تمجید از مهاجم مصری خود پرداخت و گفت: «حمزه بسیار متواضع است؛ او شخصیت خوبی دارد و از پتانسیل بالایی برخوردار است. عبدالکریم مهاجمی است که در محوطه جریمه به خوبی جایگیری می‌کند. او کاملاً حواسش به محوطه جریمه هست و این همان چیزی است که من از یک مهاجم شماره ۹ می‌خواهم.»

مهاجم ۱۸ ساله مصری بارسلونا پس از نمایش خیره‌کننده‌اش با ابراز خوشحالی از به ثمر رساندن هر دو گل تیمش مقابل بیرمنگام گفت: «بیرمنگام تیم سختی بود، آنها از نظر بدنی قوی بودند و این موضوع در زمین هم مشخص بود. البته که فوق‌العاده بود. من بسیار خوشحالم و امیدوارم من و تیم بتوانیم به کار کردن و پیشرفت در هر بازی ادامه دهیم.»

به طور طبیعی، نقل و انتقالات فوتبال باشگاهی جهان پس از هر تورنمنتی تحت تأثیر عملکرد بازیکنان با پیراهن ملی است. اگرچه حمزه عبدالکریم ۱۸ ساله فرصت کمتری نسبت به محمد صلاح، عمر مرموش، ترزگه و زیکو برای حضور در ترکیب داشت، اما در دقایق کوتاهی که برای تیمش به میدان رفت خود را به اثبات رساند تا حالا عضو یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های جهان شود. در میانه جام جهانی هم خبر توافق بایرن مونیخ با اسماعیل صیباری، مهاجم ۲۵ ساله مراکش به گوش رسید و بازیکنان دیگری هم بودند که باتوجه به عملکردشان تیم جدیدشان را انتخاب کردند.

با این حال، عملکرد تیم تحت هدایت امیر قلعه‌نویی در جام جهانی، میراث بزرگی برای فوتبال ایران به دنبال نداشته است. در نقل و انتقالات فعلی بزرگ‌ترین جابه‌جایی بازیکنان ایرانی مرتبط با اللهیار صیادمنش بود که او هم عضو تیم ملی نبود؛ این مهاجم ۲۵ ساله از فوتبال بلژیک راهی لهستان شد تا در لخ‌پوزنان هم تیمی علی قلی‌زاده شود. این در حالی است که مهدی طارمی، مهم‌ترین لژیونر فوتبال ایران که سال گذشته به المپیاکوس یونان پیوسته بود، حالا در لیست خروجی این تیم قرار گرفته و خبر آمده است که یونانی‌ها مهاجم ایرانی خود را از لیست اروپایی کنار گذاشته‌اند.

بهترین بازیکن تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، رامین رضاییان بود که با ۳۷ سال سن و البته انگیزه‌ای بسیار بالا نقش مؤثری داشت و ۲ گل از ۳ گل ایران را وارد دروازه نیوزلند و مصر کرد. زمزمه‌هایی وجود دارد که رامین رضاییان شاید راهی فوتبال اروپا شود، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است. میلاد محمدی هم راهی تیم مکسلاین ویتبسک بلاروس شده که اگرچه لژیونر شده، اما طبیعتاً کیفیت فوتبال این کشور بالاتر از فوتبال ایران نیست و ترک پرسپولیس و حضور در این تیم ناشناخته، پیشرفتی برای این بازیکن محسوب نمی‌شود.