قفل شدن روند تمدید قرارداد وینیسیوس با رئال مادرید؛ آرسنال زیر پای جونیور نشست

روند تمدید قرارداد وینیسیوس جونیور با باشگاه رئال مادرید به بن‌بست خورده و حالا رسانه‌های نزدیک به باشگاه گفته‌اند حتی اگر قرارداد تمدید نشود، مورینیو ترجیح می‌دهد ستاره برزیلی یک فصل دیگر بماند و فصل آینده رایگان جدا شود.

بازار نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا بار دیگر شاهد داغ شدن شایعات پیرامون آینده وینیسیوس جونیور است؛ ستاره برزیلی رئال مادرید که هنوز بر سر تمدید قراردادش با این باشگاه به توافق نرسیده و همین موضوع، موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال جدایی او از سانتیاگو برنابئو را به راه انداخته است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در روزهای اخیر برخی رسانه‌های انگلیسی از جمله «The Sun» مدعی شده‌اند که آرسنال به توافق اولیه با وینیسیوس دست یافته و تنها پاسخ نهایی این بازیکن باقی مانده است. این خبر خیلی زود در رسانه‌های فارسی بازنشر شد، اما بررسی گزارش‌های رسانه‌های معتبر اروپایی نشان می‌دهد واقعیت، پیچیده‌تر از یک «توافق اولیه» است.

رسانه‌هایی مانند «گاردین» تأیید کرده‌اند که آرسنال شرایط وینیسیوس را زیر نظر دارد و در صورت شکست مذاکرات تمدید قرارداد با رئال مادرید، آماده ورود جدی به رقابت برای جذب او خواهد بود. با این حال، برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها، تاکنون هیچ منبع معتبر انگلیسی یا اسپانیایی از توافق شخصی یا نهایی میان این بازیکن و آرسنال خبر نداده است.

در واقع، آنچه تاکنون تأیید شده، تنها علاقه باشگاه لندنی به ستاره برزیلی است؛ علاقه‌ای که تا زمانی که وضعیت قرارداد او با رئال مشخص نشود، وارد مرحله رسمی نخواهد شد.

برخلاف تصور رایج، اختلاف وینیسیوس و رئال مادرید صرفاً بر سر مبلغ قرارداد نیست. گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های نزدیک به باشگاه نشان می‌دهد مهم‌ترین اختلاف میان دو طرف به موضوع «Image Rights» یا «حقوق تصویر» و نحوه تقسیم درآمدهای تجاری بازمی‌گردد.

وینیسیوس که امروز یکی از چهره‌های تجاری فوتبال جهان به شمار می‌رود، خواهان سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از برند شخصی خود است؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در مذاکرات کیلیان امباپه با رئال مادرید نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. به همین دلیل، اگرچه مذاکرات تمدید قرارداد همچنان ادامه دارد، اما هنوز فاصله محسوسی میان خواسته‌های دو طرف وجود دارد.

در مورد واکنش رئال مادرید نیز روایت‌های متفاوتی وجود دارد. برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند ژوزه مورینیو ترجیح می‌دهد حتی در صورت تمدید نشدن قرارداد، وینیسیوس یک فصل دیگر در رئال بماند و سپس به‌صورت آزاد جدا شود.

در مقابل، رسانه‌هایی مانند گاردین و اسکای اسپورت معتقدند اگر مذاکرات تمدید به بن‌بست برسد، فروش این بازیکن در همین تابستان نیز از گزینه‌های قابل بررسی خواهد بود تا باشگاه از جدایی رایگان یکی از ارزشمندترین دارایی‌هایش جلوگیری کند.

در شرایط فعلی، هیچ نشانه‌ای از نزدیک بودن انتقال وینیسیوس به آرسنال دیده نمی‌شود. نه رئال مادرید تصمیمی برای فروش او گرفته و نه منابع معتبر از توافق شخصی میان بازیکن و باشگاه انگلیسی خبر داده‌اند. آنچه بیش از هر چیز آینده این پرونده را تعیین خواهد کرد، نتیجه مذاکرات تمدید قرارداد با رئال مادرید است؛ مذاکراتی که حالا بیش از آنکه به رقم قرارداد وابسته باشد، به سهم ستاره برزیلی از امپراتوری تجاری خودش گره خورده است؛ اختلافی که می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های نقل‌وانتقالاتی تابستان را رقم بزند.