مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل سیاسی، علت عقب‌نشینی آمریکا از عملیات علیه ایران را تشریح کرد و گفت: تهدید معتبر ایران و نگرانی از تبعات یک خطای راهبردی، محاسبات واشنگتن را تغییر داد.

به گزارش تابناک، در حالی که دونالد ترامپ تا روزهای گذشته با انتشار پیام‌های متعدد در شبکه اجتماعی از احتمال حمله نظامی گسترده به ایران سخن می‌گفت و بر تهدیدهای خود علیه جمهوری اسلامی تأکید داشت، به‌طور ناگهانی اعلام کرد که این حمله را لغو کرده است. رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه، با تکرار ادعاهای همیشگی خود، مدعی شد که ایران و برخی کشورهای منطقه خواستار توقف هرگونه اقدام نظامی در چارچوب توافقی شده‌اند.

این تغییر موضع در شرایطی رخ داد که طی روزهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران با افزایش آمادگی‌های دفاعی، ارسال پیام‌های آشکار بازدارنده و تأکید مقامات ارشد کشور بر پاسخ قاطع و متناسب به هرگونه تجاوز، نشان داده بود که هر اقدام علیه منافع و امنیت ملی ایران با هزینه‌ای سنگین برای طرف مقابل همراه خواهد بود.

در همین راستا، مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مواضع آمریکا، اظهار کرد: کوه آمریکایی‌ها یک بار دیگر موش زایید و اعلام کردند که عملیات خود را لغو کرده‌اند. البته تحرکات نظامی، چینش و آرایش گروهک تروریستی سنتکام در روزهای اخیر تغییرات قابل‌توجهی نداشت و از همان ابتدا مشخص بود که طبل آمریکایی‌ها توخالی است و تهدیدهای آن‌ها اعتبار لازم را ندارد.

وی افزود: برخی شواهد، از جمله فشار صهیونیست‌ها، این احتمال را ایجاد می‌کرد که آمریکایی‌ها مرتکب یک خطای راهبردی شوند، اما آنچه در نهایت مانع از این اقدام شد، نه ادعای رسیدن به یک تفاهم جدید، بلکه تهدید معتبر نیروهای مسلح ایران بود.

تنگه هرمز بدون رعایت ترتیبات ایران باز نخواهد شد

سیمیاری ادامه داد: پیام نیروهای مسلح ایران این بود که اگر آمریکایی‌ها دست به اقدام غیرقانونی زده و زیرساخت‌های ایران را تهدید کنند، دکترین «حجاری کردن» اجرایی خواهد شد و تمام منافع تروریستی آمریکا در منطقه به تاریکی مطلق فرو خواهد رفت؛ به تعبیر شهید لاریجانی، «در تاریکی دشمن را بهتر شکار می‌کنیم.»

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه این پیام از کانال‌های مختلف و با وضوح کامل در روزهای اخیر منتقل شده است، گفت: همین مسئله باعث شد رژیم تروریستی آمریکا متوجه شود که در برابر تهدید معتبر، دیگر جایی برای مانور و تهدیدهای بی‌اثر وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره بازگشایی تنگه هرمز تصریح کرد: این ادعا نیز پاسخ روشنی دارد؛ حتی اگر هزار بار به نقطه صفر برسیم، مردم عزیز ایران باید بدانند که تنگه هرمز بدون رعایت ترتیبات جمهوری اسلامی ایران باز نخواهد شد.