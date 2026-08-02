اسرائیل تشدید حملات و ترور در غزه را متوقف میکند
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یک منبع در گروههای فلسطینی به شبکه «قدس» اعلام کرد که نیکلای ملادینوف، رئیس اجرایی «شورای صلح» نوار غزه، به همراه میانجیها به گروههای فلسطینی اطلاع دادهاند که رژیم صهیونیستی از امروز، تشدید عملیات نظامی و ترورهای هدفمند را متوقف خواهد کرد.
این منبع افزود: گروههای فلسطینی همچنان در انتظار اعلام رسمی این تصمیم از سوی رژیم صهیونیستی هستند.
پیش از این، نیکلای ملادینوف روز جمعه از دستیابی به توافقی درباره «خلع سلاح و انتقال اداره غزه به یک ساختار غیرنظامی» خبر داده بود.
شورای صلح نیز در بیانیهای تأکید کرد که روند عقبنشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه باید همزمان با اجرای کامل روند خلع سلاح انجام شود.
این شورا همچنین اعلام کرد که کشورهای میانجی شامل مصر، قطر، ترکیه و آمریکا از موافقت جنبش حماس با یک نقشه راه تفصیلی خبر دادهاند و این اقدام را یک دستاورد تاریخی توصیف کردند.
در این بیانیه آمده است که بر اساس این نقشه راه، حماس تمامی سلاحهای خود را تحویل خواهد داد و در مقابل، رژیم صهیونیستی از نوار غزه عقبنشینی خواهد کرد. شورای صلح معتقد است که اجرای این طرح میتواند دستاوردهای ملموسی برای ساکنان غزه به همراه داشته باشد و همزمان امنیت رژیم صهیونیستی را نیز تقویت کند.
در همین راستا، جنبش حماس نیز اعلام کرد که موافقت با درج پرونده سلاح سنگین در چارچوب توافق آتشبس در غزه مشروط به توقف تمام تجاوزات و عقبنشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه است.
همچنین محمد دحلان، سیاستمدار فلسطینی و رئیس سابق جنبش فتح در بیانیهای که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، گفت که جرد کوشنر، مشاور دونالد ترامپ با اسرائیل برای توقف حملات علیه غزه از بامداد امروز (یکشنبه) به توافق رسیده است. به گفته او، موفقیت توافق اخیر به پایبندی کامل اسرائیل به توقف بمباران، کشتار، عملیات ترور و حملات روزانه در نوار غزه آن هم پس از موافقت جنبش حماس و گروههای فلسطینی با سند ۱۵ بندی بستگی دارد.