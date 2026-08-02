صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

مردم و نیرو‌های مسلح دنبال صلح شرافتمندانه‌اند

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: برخلاف عده ای جنگ طلب، مردم و نیروهای مسلح دنبال صلح شرافتمندانه اند... بزرگنمایی توان نظامی ایران از طرف غربی ها شاید توطئه باشد.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۲۰
| |
2458 بازدید
|
۸
جمهوری اسلامی

به گزارش تابناک، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: 

کار بزرگ مردم و نیروهای مسلح ایران این بود که در برابر تمام این دولت‌ها ایستادند و توطئه آنها را خنثی کردند. دولت هم علیرغم شرایط بسیار سختی که وجود داشت، شبانه‌روز برای خدمت‌رسانی و ترمیم خرابی‌های جنگ مشغول فعالیت بود.

ایران، هرگز جنگ‌طلب نبوده و نیست ولی دشمنان ایران برای تجزیه این کشور و غارت نفت و ثروت‌هایش برنامه‌ها دارند. هرچند افراد کمی که البته پرسروصدا هستند جنگ را ترجیح می‌دهند ولی عموم مردم ایران اعم از دولت و مردم و نیروهای مسلح خواهان صلح شرافتمندانه هستند و اگر در برابر دشمن جنگ‌طلب با صلابت و قهرمانی می‌ایستند برای اینست که او را وادار به پایان دادن تجاوز کنند و منطقه را از شر متجاوزان سلطه‌طلبی که از آن طرف کره زمین به این منطقه آمده و امنیت ملت‌ها را به خطر انداخته‌اند نجات بدهند.

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم دشمن برای رسیدن به اهداف شومش به توطئه علیه ایران ادامه خواهد داد. بنابراین، تنها راه اینست که مغرور نشویم و تصور نکنیم فقط با تکیه بر سلاح‌هائی که داریم می‌توانیم بر توطئه‌ها و توطئه‌گران غلبه کنیم.

اینکه در رسانه‌های غربی و صهیونیستی از قدرت نظامی ایران با تعابیر عجیب و غریبی سخن می‌گویند و درباره آن می‌نویسند نباید ما را به خودمان غره کند. این احتمال را بدهیم که آنها با این کارشان درصدد ایجاد نوعی غرور در ما برای غافل شدن از اهرم‌های مهم دیگری باشند که بیش از قدرت نظامی به آنها نیازمندیم و بدون آنها از قدرت نظامی کاری ساخته نیست.

آنچه بیش از قدرت نظامی بکار دفاع از کشور و مقابله با تهاجم دشمن می‌آید، تفاهم میان اضلاع مختلف جامعه از دولت تا نیروهای مسلح و تا مردم است. بزرگ‌ترین ترفند دشمن اینست که ما را به قدرت نظامی‌مان مغرور و از تفاهم و اتحاد و انسجام ملی غافل کند. این سلاح خطرناک را باید از دست دشمن خارج کنیم و قدرت ملی ایران را بر پایه‌های سه‌گانه نیروهای نظامی، مردم و دولت ببینیم. در شرایط امروز با توجه به نقشه خطرناک دشمن برای آینده ایران، حمایت از دولت به اندازه حمایت از نیروهای نظامی لازم است. با این حمایت‌ها باید به مردم امید داد و با تقویت روحیه و اعتماد عمومی، نقشه خطرناک دشمن را نقش بر آب کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه جمهوری اسلامی جنگ ایران نیروهای مسلح آمریکا مذاکره مذاکرات ایران و آمریکا
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تاب‌آوری، چند تکنیک روان‌شناختی نیست، رسیدگی به مشکلات مردم است
می گویند دولت را خسته کنیم تا استعفا دهد!/ مظلومیت رئیس جمهور آنجاست که وزرا هم حرفی از تفاهم‌نامه نمی‌زنند
آماری از جا زدن‌های ترامپ در مقابل ایران
واکنش به ادعای رسانه‌های غربی درباره تنگه هرمز
واکنش زریبافان به ادعای حمله زمینی و اتمی آمریکا
سناریوی ساختگی پنتاگون برای سقوط اف ۳۵
متکی: در حدود ۱۰۰ روز آینده باید کاملاً مراقب باشیم
برای دفاع مشروع از همه ابزارها استفاده می‌کنیم
ترامپ دوباره عقب نشینی کرد!
هشدار عراقچی درباره اقدامات ماجراجویانه ارتش آمریکا
هشدار عراقچی به همتای سعودی درباره همراهی با آمریکا
کیهان: مذاکره با آمریکا خطایی نابخشودنی است
نیروهای مسلح ایران برای بدترین سناریو برنامه‌ریزی می‌کنند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
21
14
پاسخ
آقا حرف تو درست صلح شرافتمندانه. لطف کن صلح شرافتمندانه تعریف کن. باید چیکار کنیم که صلح بشه. دوست داری قید برنامه هسته ای و موشکی رو بزنیم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
18
15
پاسخ
چیزی که قمارباز می خواد تسلیم شدن است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
9
24
پاسخ
خدا را شکر که پزشکیان و یک دولت معقول اداره کشور را در زمان جنگ بر عهده دارد
وگرنه اگر دولت جنگ طلب و تندروی می بود
معلوم نبود که با تصمیمات و انتخاب های نسنجیده و شتاب زده
الان چی به سر ایران آمده بود
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
5
18
پاسخ
این را به مجریان صدا و سیما بگید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
این رو برو به ترامپ بگو نه مجریان صدا د سیما
هدایت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
7
4
پاسخ
این مطالب رو به ترامپ بگو، ما که تو خونمون نشسته بودیم نون و ماستمون رو می خوردیم، حالا اونایی که جلوی آدم کش ها وایسادن میشن جنگ طلب و تویی که میخواهی جلوی هیولای آمریکایی سرم خم کنی شدی شرافتمند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تو نمی تونی تو قایقی که چند نفر نشستن ، بگی من فقط دارم جای خودم رو سوراخ میکنم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
درود بر هدایت حرف حق زدی
افزایش ۳۵ درصدی غرق‌شدگی در استانی که دریا ندارد
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
عربستان با کشتن فرزندانمان از نخست‌وزیر استقبال کرد
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار
عکس: مراسم یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی در مسجد بلال
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
استفاده اسرائیل از تمساح برای جنگ با فلسطینی ها/ چرا شاه ایران به صهیونیست‌ها گوزن و الاغ اهدا کرد؟
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۴ نظر)
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!  (۱۰۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۷۶ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005p0a
tabnak.ir/005p0a