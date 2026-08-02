به گزارش تابناک، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

کار بزرگ مردم و نیروهای مسلح ایران این بود که در برابر تمام این دولت‌ها ایستادند و توطئه آنها را خنثی کردند. دولت هم علیرغم شرایط بسیار سختی که وجود داشت، شبانه‌روز برای خدمت‌رسانی و ترمیم خرابی‌های جنگ مشغول فعالیت بود.

ایران، هرگز جنگ‌طلب نبوده و نیست ولی دشمنان ایران برای تجزیه این کشور و غارت نفت و ثروت‌هایش برنامه‌ها دارند. هرچند افراد کمی که البته پرسروصدا هستند جنگ را ترجیح می‌دهند ولی عموم مردم ایران اعم از دولت و مردم و نیروهای مسلح خواهان صلح شرافتمندانه هستند و اگر در برابر دشمن جنگ‌طلب با صلابت و قهرمانی می‌ایستند برای اینست که او را وادار به پایان دادن تجاوز کنند و منطقه را از شر متجاوزان سلطه‌طلبی که از آن طرف کره زمین به این منطقه آمده و امنیت ملت‌ها را به خطر انداخته‌اند نجات بدهند.

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم دشمن برای رسیدن به اهداف شومش به توطئه علیه ایران ادامه خواهد داد. بنابراین، تنها راه اینست که مغرور نشویم و تصور نکنیم فقط با تکیه بر سلاح‌هائی که داریم می‌توانیم بر توطئه‌ها و توطئه‌گران غلبه کنیم.

اینکه در رسانه‌های غربی و صهیونیستی از قدرت نظامی ایران با تعابیر عجیب و غریبی سخن می‌گویند و درباره آن می‌نویسند نباید ما را به خودمان غره کند. این احتمال را بدهیم که آنها با این کارشان درصدد ایجاد نوعی غرور در ما برای غافل شدن از اهرم‌های مهم دیگری باشند که بیش از قدرت نظامی به آنها نیازمندیم و بدون آنها از قدرت نظامی کاری ساخته نیست.

آنچه بیش از قدرت نظامی بکار دفاع از کشور و مقابله با تهاجم دشمن می‌آید، تفاهم میان اضلاع مختلف جامعه از دولت تا نیروهای مسلح و تا مردم است. بزرگ‌ترین ترفند دشمن اینست که ما را به قدرت نظامی‌مان مغرور و از تفاهم و اتحاد و انسجام ملی غافل کند. این سلاح خطرناک را باید از دست دشمن خارج کنیم و قدرت ملی ایران را بر پایه‌های سه‌گانه نیروهای نظامی، مردم و دولت ببینیم. در شرایط امروز با توجه به نقشه خطرناک دشمن برای آینده ایران، حمایت از دولت به اندازه حمایت از نیروهای نظامی لازم است. با این حمایت‌ها باید به مردم امید داد و با تقویت روحیه و اعتماد عمومی، نقشه خطرناک دشمن را نقش بر آب کرد.