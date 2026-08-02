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هشدار عراقچی به همتای سعودی درباره همراهی با آمریکا

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تلفنی گفت‌وگو کردند.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۱۲
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفتگوهای دیپلماتیک روز شنبه، شب گذشته با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در خصوص تداوم توطئه ها و اقدامات تجاوزکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حاکمیت، تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور، تصریح کرد که هرگونه تجاوز، اقدام خصمانه امریکا و رژیم صهیونیستی یا مشارکت و همراهی کشورهای منطقه با پاسخ قاطع و متناسب نیروهای مسلح مقتدر ما مواجه خواهد شد و مسئولیت تمامی پیامدهای ناشی از چنین ماجراجویی‌هایی بر عهده مسببان آن خواهد بود.

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفتگوی تلفنی عربستان ایران آمریکا تنگه هرمز حمله نقض آتش بس
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tabnak.ir/005p0S
tabnak.ir/005p0S