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روزنامه کیهان:

اصلاح طلبان، سرمایه‌های اسرائیل و آمریکا هستند

مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل: «چهره‌های جریان اصلاحات با اتخاذ مواضع ضدحاکمیتی، ازسرگیری مذاکرات بی‌قید و شرط، تعلیق غنی‌سازی، آزادی محکومان امنیتی و حذف نهاد‌های انقلابی مانند سپاه پاسداران را مطالبه می‌کنند؛ این اقدامات می‌تواند ستون فقرات ایدئولوژیک نظم جدید را فراهم سازد.»
کد خبر: ۱۳۸۷۷۰۵
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3022 بازدید
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۹
روزنامه کیهان

روزنامه کیهان اصلاح طلبان را "پیاده‌نظام‌" دشمن خواند و در یادداشتی اصلاح طلبان را نه یک رقیب یا جریان سیاسی بلکه «سرمایه‌های اسرائیل و آمریکا» نامید.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان: «مدعیان اصلاحات، نه یک رقیب سیاسی شناسنامه‌دار داخلی، بلکه «سرمایه‌های اسرائیل و آمریکا» برای تضعیف مؤلفه‌های قدرت ملی ایران هستند.»

سال‌هاست که غرب‌گرایان با ادعای «تنش‌زدایی» و «مذاکره نجات‌بخش»، نسخه‌ تسلیم و مذاکره پیچیده‌اند. تجربه تاریخی - به‌ویژه در جریان برجام و بمباران میز مذاکره قبل از جنگ 12 روزه و نبرد رمضان- نشان داد که اتفاقاً آمریکا درست در اوج انعطاف و امتیازدهی دولت‌های مدعی اصلاحات، دست به حمله زده است.

با افشای پوچی ادعای تنش‌زدایی و اثبات این واقعیت که دشمن جز به نابودی کامل ایران راضی نمی‌شود، پایگاه اجتماعی این جریان با بحران شدید ناکارآمدی مواجه می‌شود؛ و این دقیقا همان نقطه‌ای است که واشنگتن از آن هراس دارد. 

مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS)  در گزارشی به صراحت تاکید کرده بود که برای دوران گذار و پس از فرسایش حاکمیت، شازده ناکارآمد پهلوی به هیچ وجه توانایی سازماندهی ندارد و مدعیان اصلاحات بهترین، دست به ‌نقدترین و کارآمدترین گزینه برای نقش‌آفرینی به‌عنوان پل عبور به سوی نظم سیاسی جدید مورد نظر غرب هستند!

«چهره‌های این جریان با اتخاذ مواضع ضدحاکمیتی، ازسرگیری مذاکرات بی‌قید و شرط، تعلیق غنی‌سازی، آزادی محکومان امنیتی و حذف نهادهای انقلابی مانند سپاه پاسداران را مطالبه می‌کنند؛ این اقدامات می‌تواند ستون فقرات ایدئولوژیک نظم جدید را فراهم سازد.»

اگر جمهوری‌خواهان با لفاظی و جنگ به میدان می‌آیند، دموکرات‌ها پروژه استحاله و خلع سلاح را از طریق ابزارهایی چون «برجام‌ها» پیش می‌برند؛ ابزارهایی که پیاده‌سازی آن‌ها مستلزم وجود و قدرت‌گیری جریان اصلاحات در داخل کشور است.

سخنان سناتور مارکلی و خط‌دهی مؤسسات امنیتی تل‌آویو ثابت می‌کند که مدعیان اصلاحات، نه یک رقیب سیاسی شناسنامه‌دار داخلی، بلکه «سرمایه‌های اسرائیل و آمریکا» برای تضعیف مؤلفه‌های قدرت ملی ایران هستند. 

متن کامل این یادداشت را می توانید در ادامه بخوانید.

سوگواری سناتور آمریکایی  برای پیاده‌نظام داخلی در ایران 

اعترافات اخیر «جف مارکلی» سناتور دموکرات در صحن کنگره آمریکا و همزمانی آن با گزارش‌های راهبردی اندیشکده‌های صهیونیستی، بار دیگر از نقش ویژه و پیاده‌نظام‌گونه جریان مدعی اصلاحات در محاسبات دشمن پرده برداشت؛ اعترافاتی که نشان می‌دهد غرب برای تکمیل پروژه تضعیف ایران اسلامی، حساب ویژه‌ای روی غرب‌گرایان داخلی باز کرده است.

در جریان نشست اخیر بررسی بودجه تکمیلی وزارت جنگ آمریکا با حضور «پیت هگزت» و «دن کین»، جف مارکلی (سناتور دموکرات) در مواجهه با خطرات جنگ علیه ایران، در کنار پیامدهایی چون بسته‌شدن تنگه هرمز و توان موشکی جمهوری اسلامی، صریحاً از «تضعیف مواضع اصلاح‌طلبان»به عنوان یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های این اقدام نام برد!

سؤال اساسی و تکان‌دهنده‌ای که پیش می‌آید این است:چرا یک مقام ارشد دشمن تا این حد نگران سرنوشت یک جریان سیاسی در داخل ایران است؟!

پاسخ را باید در ماهیت ایده محوری این جریان جست‌وجو کرد. سال‌هاست که غرب‌گرایان با ادعای «تنش‌زدایی» و «مذاکره نجات‌بخش»، نسخه‌ تسلیم و مذاکره پیچیده‌اند. تجربه تاریخی - به‌ویژه در جریان برجام و بمباران میز مذاکره قبل از جنگ 12 روزه و نبرد رمضان- نشان داد که اتفاقاً آمریکا درست در اوج انعطاف و امتیازدهی دولت‌های مدعی اصلاحات، دست به حمله زده است.

با افشای پوچی ادعای تنش‌زدایی و اثبات این واقعیت که دشمن جز به نابودی کامل ایران راضی نمی‌شود، پایگاه اجتماعی این جریان با بحران شدید ناکارآمدی مواجه می‌شود؛ و این دقیقا همان نقطه‌ای است که واشنگتن از آن هراس دارد.

 ابعاد این بازی مشترک زمانی آشکارتر می‌شود که به گزارش چندی پیش مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS) نگاهی بیندازیم.

 این اندیشکده امنیتی-اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در گزارشی به صراحت تاکید کرده بود که برای دوران گذار و پس از فرسایش حاکمیت، شازده ناکارآمد پهلوی به هیچ وجه توانایی سازماندهی ندارد و مدعیان اصلاحات بهترین، دست به ‌نقدترین و کارآمدترین گزینه برای نقش‌آفرینی به‌عنوان پل عبور به سوی نظم سیاسی جدید مورد نظر غرب هستند!

در بخشی از گزارش افشاشده این مرکز صهیونیستی آمده است: «چهره‌های این جریان با اتخاذ مواضع ضدحاکمیتی، ازسرگیری مذاکرات بی‌قید و شرط، تعلیق غنی‌سازی، آزادی محکومان امنیتی و حذف نهادهای انقلابی مانند سپاه پاسداران را مطالبه می‌کنند؛ این اقدامات می‌تواند ستون فقرات ایدئولوژیک نظم جدید را فراهم سازد.»

جنگ‌طلبان جمهوری‌خواه و دموکرات‌های مکار، دو روی یک سکه‌اند که هر دو تضعیف، تجزیه و مهار ایران قوی را هدف گرفته‌اند. اگر جمهوری‌خواهان با لفاظی و جنگ به میدان می‌آیند، دموکرات‌ها پروژه استحاله و خلع سلاح را از طریق ابزارهایی چون «برجام‌ها» پیش می‌برند؛ ابزارهایی که پیاده‌سازی آن‌ها مستلزم وجود و قدرت‌گیری جریان اصلاحات در داخل کشور است.

سخنان سناتور مارکلی و خط‌دهی مؤسسات امنیتی تل‌آویو ثابت می‌کند که مدعیان اصلاحات، نه یک رقیب سیاسی شناسنامه‌دار داخلی، بلکه «سرمایه‌های اسرائیل و آمریکا» برای تضعیف مؤلفه‌های قدرت ملی ایران هستند. سوگواری سناتور آمریکایی برای تضعیف غرب‌گرایان داخلی، بهترین سند برای اثبات حماقت کسانی است که هنوز درمان مشکلات کشور را در لبخند قاتلان فرزندان این مرز و بوم می‌جویند.

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روزنامه کیهان اصلاح طلبان رقیب سیاسی انتقاد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
7
23
پاسخ
هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب با عملکرد افراطی و تفریطیشون باعث تامین منافع امریکا میشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
6
34
پاسخ
اصولگرانماها نماینده و پیاده نظام کدوم قدرتها هستند؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
6
36
پاسخ
اسرائیل علنی می گوید اصلاح طلبان اما در پشت پرده دوست دار تندرو ها است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
18
13
پاسخ
غربزده های محترم به جای آنکه حمله کنید برای تخریب کل مطلب ، با مثال و آدرس دقیق ، فقط یک ایراد آن را نشان دهید .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
جانِ کلام برجام این بود که از سرعت اتمی شدن ایران باید کاست و نه آنکه مانع آن شد و دلیل موافقت ارکان نظام با برجام این بود و دلیل خروج ترامپ نیز همین بود ولی کیهان معتقد بود دلیلی برای کاهش سرعت هسته‌ای شدن نیست و آمریکا آنقدر گرفتاری دارد که نمی تواند مشکل بزرگی برای ایران ایجاد کند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
در ارزش برجام همان بس که پنج قدرت بزرگ دو سال وقت گذاشتند و زیر ان را امضا کردند بالاترین سطح کارشناسی انجام شد (نه انکه ویتکاف املاکی را با دومادش برای مذاکره بفرسته) و ترامپ نتوانست از ان بنفع خودش سودی ببرد لذا دست به دامن پاره کردن ان و قلدری کردن شد که همه میدانند که قلدری اقصادی او را حتی چین قادر به پاسخگویی نیست ضمن اینکه تا به الان ایران با استناد به همان برجام دعواهای حقوقی را جلو می برد و با کمک همان برجام توانست بالاترین نسل سانتریفیوژ را وارد کند و غنی سازی بالا را انجام دهد و ....
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
7
22
پاسخ
شرم بر کیهان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
شرم بر پیاده نظام دشمن که به جای جواب منطقی با چهارتا شعار و هوچی گری می خواد فرار کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
3
22
پاسخ
ببینیم کی دنبال اسرائیل میگرده؟
کی موافق جنگه؟
کی میخواد مردم رو دو دسته کنه؟
فعلا که اصولگراهای افراطی انگار از دهن نتانیاهو حرف میزنن
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