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پرده‌برداری روبیو از قدرت پنهان ایران!

وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌وگویی با یک رسانه آمریکایی با تکرار ادعاهای واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد: آمریکا از موضع قدرت با ایران مذاکره می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۰۳
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قدرت نظامی ایران

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز با تکرار ادعاهای واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران و بدون اشاره به زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی در منطقه که تهدیدی برای جهان به شمار می رود، مدعی شد: تهدید ناشی از برنامه هسته‌ای ایران خطری است که نمی‌توان اجازه تحقق آن را داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی در ادعایی دیگر افزود: ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای و ایجاد یک سپر موشکی متعارف برای حفاظت از برنامه هسته‌ای خود بوده است.

روبیو همچنین مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، توانمندی نظامی ایران را هدف قرار داده و خسارات سنگینی به قابلیت‌های دفاعی این کشور وارد کرده است.

این ادعا در حالی بیان می شود که همچنان پایگاه های آمریکایی ها در منطقه هدف حملات دقیق موشکی و پهپادی نیروهای مسلح ایران قرار می گیرد.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه با اعتراف به این که "ایران همچنان از توان موشکی و پهپادی برخوردار است، مدعی شد که تهران "سپر دفاعی متعارف خود را از دست داده است."

وی همچنین مدعی شد که ایران اکنون برای دستیابی به توافق درباره برنامه هسته‌ای و تنگه‌ها آمادگی بیشتری دارد، چرا که به ادعای وی "آمریکا از موضع قدرت با تهران مذاکره می‌کند."

این در حالی است که مدیریت تنگه هرمز همچنان در کنترل ایران است و آمریکا چه از طریق نظامی و چه با مذاکره نتوانسته این معادله را برهم بزند.

روبیو در ادامه مدعی شد که برای وادار کردن ایران به تغییر آنچه «رفتار توسعه‌طلبانه» خواند، باید هزینه سیاست‌های تهران به سطحی افزایش یابد که این کشور توان تحمل آن را نداشته باشد.

وی در پایان نیز مدعی شد که در آینده، جریان‌های انتقال انرژی بازسازماندهی خواهد شد و وابستگی به تنگه هرمز کاهش می‌یابد.

این ادعا نیز درحالی مطرح می شود که تحلیلگران عرصه انرژی اعلام کردند که راه های موقتی هرگز نمی تواند جایگزین مطمئنی برای تنگه هرمز برای انتقال انرژی باشد.
 

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