صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

هشدار تخلیۀ فوری در واشنگتن صادر شد!

در میان وزش باد‌های سهمگین با سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت، آتش‌سوزی مهیبی شرق واشنگتن را درنوردید و هزاران نفر را مجبور به فرار از خانه‌هایشان کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۰۲
| |
1424 بازدید
|
۳
هشدار در واشنگتن

آتش‌سوزی‌ مهیب که بر اثر بادهای شدید و دمای بالا شعله‌ور شده، روز شنبه به وقت محلی بخش‌های شمال غربی اسپوکین را درنوردید، سپس از رودخانه اسپوکین گذشت و موجب صدور فرمان تخلیه برای هزاران نفر شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق گزارش آسوشیتدپرس،، در پی وزش بادهای شدید با سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت، آتش‌سوزی سرکش «اولد ترایلز» با عبور از رودخانه اسپوکن وارد محله‌های شمالی شهر اسپوکن در شرق ایالت واشنگتن شد و با سوزاندن چند خانه و گسترش سریع به مساحت بیش از ۱۰۰۰ هکتار، هزاران نفر از ساکنان را ناچار به فرار سراسیمه کرد. 

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش کرد، آتش‌سوزی موسوم به اولد ترایلز، حوالی ظهر شنبه به وقت محلی آغاز شد و علف‌ها و بوته‌های یک محوطه باز را سوزاند اما به‌سرعت به سمت شمال و شرق و به‌ سوی مناطق مسکونی گسترش یافت. با فرار ساکنان از خانه‌هایشان، خودروها در کنار جاده‌ها صف کشیدند و شعله‌های نارنجی و سرخ از بزرگراه قابل مشاهده بود.

مقامات محلی، با اعلام بالاترین سطح هشدار تخلیه فوری، خطوط اتوبوسرانی شهری را برای خارج کردن مردم فعال کردند. 

به گفته کورتنی جیمز، سخنگوی اداره منابع طبیعی ایالت واشنگتن، این آتش‌سوزی ستونی از دود به هوا فرستاد که سراسر منطقه را فراگرفت و تا عصر شنبه نزدیک به ۱۰ کیلومتر مربع از زمین‌ها را سوزانده بود.
علت آتش‌سوزی در دست بررسی است.

جیمز گفت: «ما از ساکنان اسپوکین می‌خواهیم که دستورهای تخلیه را جدی بگیرند و با توجه به تغییر سریع شرایط و دستورهای تخلیه، هشیار بمانند.»

به گفته جسیکا واتسون، سخنگوی اداره منابع طبیعی در این آتش‌سوزی، شماری از سازه‌ها از بین رفته‌اند، اما هنوز آمار دقیقی در دست نیست. 

او افزود که تا عصر شنبه، آتش‌نشان‌ها به هیچ عنوان نتوانستند، آتش‌سوزی را مهار کنند و وزش باد همچنان ادامه داشت.

شرکت برق «آویستا» اعلام کرد که به دلیل افزایش خطر آتش‌سوزی، قطع برق ایمنی عمومی را در این منطقه اجرا کرده است.

باب فرگوسن، فرماندار ایالت، روز شنبه پس از آنکه دمای بی‌سابقه بالا و بادهای شدید، آتش‌سوزی‌های رکوردشکن در سراسر ایالت واشنگتن را تشدید کرد، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. سازمان ملی هواشناسی آمریکا نیز هشدار قرمز «وضعیت به‌ویژه خطرناک» را برای شرق واشنگتن صادر کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آتش سوزی آمریکا واشنگتن وزش باد
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نگرانی متحدان آمریکا از کاهش اعتبار نظامی این کشور
دولت آمریکا، الزیدی را مأمور تلاش‌های میانجی‌گری کرده
اسکورت هوایی آمریکا در تنگه هرمز
یک کشته و ۲ زخمی براثر تیراندازی در واشنگتن
کنفرانس آژانس انرژی اتمی در واشنگتن بدون روسیه
وزیرخارجه آمریکا با نخست وزیر آلبانی دیدار و گفتگو کرد
واشنگتن: درباره احیای برجام پیشرفت داشتیم
هشدار واشنگتن به شهروندانش در عراق همزمان با آغاز تظاهرات ضد آمریکایی
تیراندازی در پایتخت آمریکا چند زخمی برجای گذاشت
استقرار گسترده گارد ملی در پایتخت آمریکا
هر‌ثانیه یک‌گلوله در واشنگتن شلیک‌می‌شود
وزیر خارجه دولت جولانی وارد واشنگتن شد
پامپئو به گرینلند هم نرفت، به واشنگتن برگشت
۴ کشته و زخمی براثر وقوع تیراندازی در واشنگتن
اعلام برنامه سفر وزیر خارجه چین به واشنگتن
مخالفت واشنگتن با درخواست چاینا تلکام برای ادامه فعالیت در آمریکا
مجروح شدن چندین نفر بر اثر تیراندازی در پایتخت آمریکا
خروج قطار حامل نفت خام از خط در ایالت واشنگتن
بحرین به اتباع خود در واشنگتن هشدار داد
هشدار یک مقام ارشد بهداشتی آمریکا درباره فصلی بودن ویروس کرونا
وزش باد آتش‌سوزی جنگل‌های نوشهر را گسترش داد
واشنگتن: جامعه جهانی خواهان ازسرگیری مذاکرات در سودان است
اذعان آمریکا به توطئه برای براندازی دولت ونزوئلا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
1
پاسخ
کارما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
2
پاسخ
چوب خدا
اعظم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
1
پاسخ
خداراشکر
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۶ نظر)
متهم ردیف اول بنزین‌خوری در ایران/ پای همه مسئولان در میان است!  (۳۶ نظر)
پیشنهاد جدید عمان به ایران درباره مدیریت تنگه هرمز؛ ادعای موافقت اولیه ایران و استقبال عربستان  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005p0I
tabnak.ir/005p0I