انفجار در مقرهای تجزیه طلبان در سلیمانیه عراق
منابع رسانهای از شنیده شدن صدای انفجار و حملات پهپادی به مقرهای گروههای تجزیه طلب در سلیمانیه خبر میدهند.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۹۵| |
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به گزارش تابناک، منابع رسانهای از آتش سوزی گسترده در مقرهای گروههای تجزیه طلب در استان سلیمانیه بعد از حملات پهپادی به این مقرها خبر میدهند.
منابع از هدف قرار گرفتن پایگاههای وابسته به آمریکا در داخل سلیمانیه خبر میدهند.
رسانهها گزارش دادند که انفجار شدید و آتش سوزی در مقرهای گروههای تجزیه طلب کرد در منطقه طالوجه در استان سلیمانیه در شمال عراق به وقوع پیوسته است.
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