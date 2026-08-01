وی که در رویای تصرف گرینلند به سر می‌برد، همچنین در پست دیگری، تصویری گرافیکی از این جزیره و چهره خود منتشر کرد که روی آن نوشته شده است: سلام، گرینلند!

پست‌های عجیب ترامپ درباره ایران، ونزوئلا و گرینلند + عکس

به گزارش تابناک، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود، در ادامه ادعاها علیه ایران تصاویر گرافیکی دیگر در خصوص هدف قرار دادن ۱۵۹ کشتی ایران منتشر کرد که در دوره او در کف دریا و در دوره‌های روسای جمهوری دموکرات سابق این کشور، جو بایدن و باراک اوباما روی آب بودند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین تصویری از جنگنده F-۱۵ E استرایک ایگل نیروی هوایی ایالات متحده را در پست دیگری منتشر کرد.

ترامپ همچنین تصویر گرافیکی دیگری با عنوان «ترامپ ۲۰۲۸» و با شعار ماگا (آمریکا را دوباره عظمت ببخشیم) منتشر کرد.

او همچنین تصویر گرافیکی دیگری از خود منتشر کرد که در حال بوسه به صلیب عیسی مسیح (ع) در برابر پرچم ایالات متحده است!

رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پست دیگری با انتشار تصویر ترکیبی خود و جورج واشنگتن با اشاره به سالگرد استقلال آمریکا نوشت: ۲۵۰ سال! به خدا توکل می‌کنیم.

وی که در رویای تصرف گرینلند به سر می‌برد، همچنین در پست دیگری، تصویری گرافیکی از این جزیره و چهره خود منتشر کرد که روی آن نوشته شده است: سلام، گرینلند!

رئیس جمهوری آمریکا همچنین با انتشار تصویر گرافیکی دیگری، با انتشار نقشه ونزوئلا از این کشور به عنوان پنجاه و یکمین ایالت یاد کرد.