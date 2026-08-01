صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پست‌های عجیب ترامپ درباره ایران، ونزوئلا و گرینلند + عکس

وی که در رویای تصرف گرینلند به سر می‌برد، همچنین در پست دیگری، تصویری گرافیکی از این جزیره و چهره خود منتشر کرد که روی آن نوشته شده است: سلام، گرینلند!
کد خبر: ۱۳۸۷۶۹۱
| |
8327 بازدید
|
۷
ترامپ

به گزارش تابناک، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود، در ادامه ادعاها علیه ایران تصاویر گرافیکی دیگر در خصوص هدف قرار دادن ۱۵۹ کشتی ایران منتشر کرد که در دوره او در کف دریا و در دوره‌های روسای جمهوری دموکرات سابق این کشور، جو بایدن و باراک اوباما روی آب بودند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین تصویری از جنگنده F-۱۵ E استرایک ایگل نیروی هوایی ایالات متحده را در پست دیگری منتشر کرد.

ترامپ همچنین تصویر گرافیکی دیگری با عنوان «ترامپ ۲۰۲۸» و با شعار ماگا (آمریکا را دوباره عظمت ببخشیم) منتشر کرد.

او همچنین تصویر گرافیکی دیگری از خود منتشر کرد که در حال بوسه به صلیب عیسی مسیح (ع) در برابر پرچم ایالات متحده است!

رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پست دیگری با انتشار تصویر ترکیبی خود و جورج واشنگتن با اشاره به سالگرد استقلال آمریکا نوشت: ۲۵۰ سال! به خدا توکل می‌کنیم.

وی که در رویای تصرف گرینلند به سر می‌برد، همچنین در پست دیگری، تصویری گرافیکی از این جزیره و چهره خود منتشر کرد که روی آن نوشته شده است: سلام، گرینلند!

رئیس جمهوری آمریکا همچنین با انتشار تصویر گرافیکی دیگری، با انتشار نقشه ونزوئلا از این کشور به عنوان پنجاه و یکمین ایالت یاد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران گرینلند ونزوئلا
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آماری از جا زدن‌های ترامپ در مقابل ایران
روایت سی‌ان‌ان از عوامل عقب‌نشینی ترامپ
واکنش زریبافان به ادعای حمله زمینی و اتمی آمریکا
متکی: در حدود ۱۰۰ روز آینده باید کاملاً مراقب باشیم
علت عقب‌نشینی آمریکا از عملیات علیه ایران چه بود؟
ادعای جدید ترامپ علیه اقتصاد ایران + عکس
رابرت مالی: ترامپ از مقاومت ایران کلافه است
ایده محاصره زمینی ایران نشان‌دهنده استیصال آمریکا
عکس: پست جدید و جنگ افروزانه ترامپ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
6
پاسخ
این پست ها بیش از هرچیز،لزوم بستری نمودن فوری و مداوا و مراقبت هر چه زودتر، یک دیوانه را می رساند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
5
پاسخ
این فرد آشکارا بیماری روانی داره، هم خودش هم طرفداران عقب مونده ذهنیش، امیدوارم هرچه سریعتر این 2 سال تمام بشه و گورش رو گم کنه تا دنیا به آرامش برسه، البته امیدوارم خیلی زودتر از این 2 سال سقط بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
5
پاسخ
به قول رهبر شهید (در پاسخ به توهمات رییس جمهور آمریکا):
شتر در خواب بیند پنبه دانه
گهی لُپ لپ خورد گَه دانه دانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
3
پاسخ
مانند خر در گل گیر کرده و بدنبال دستاوردسازی برای خود است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
2
پاسخ
تا حالا آدمی مثل این ندیده بودم که از نفرت لذت ببره
مرد میدان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
3
پاسخ
فرعون غرق می شوی بزودی ان شاء الله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
2
پاسخ
ترامپ اپستینی اسکیزو فرنی دارد روانی به معنای مطلق کلمه
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۰ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۴۶ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۴۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۰ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۰ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۶ نظر)
tabnak.ir/005p07
tabnak.ir/005p07