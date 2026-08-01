آتش‌سوزی مسجد کرکرودسر نوشهر که بر اثر اتصالی برق و تجهیزات صوتی رخ داد، با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی مهار شد و این حادثه خسارت جانی در پی نداشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، آتش‌سوزی در مسجد کرکرودسر نوشهر به دنبال اتصالی در سیم‌کشی برق و سیستم صوتی مسجد رخ داد و بخشی از فضای داخلی این مکان مذهبی را درگیر حریق کرد.

پس از اعلام حادثه، نیروهای آتش‌نشانی شهرداری نوشهر در کمترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

آتش‌نشانان با اجرای عملیات مهار آتش، از سرایت حریق به دیگر بخش‌های مسجد و ساختمان‌های اطراف جلوگیری کرده و آتش را به طور کامل خاموش کردند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، علت احتمالی این حادثه اتصالی در شبکه برق و تجهیزات صوتی مسجد اعلام شده است و کارشناسان در حال بررسی دقیق علت وقوع و میزان خسارت وارده هستند.

این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشت، اما بخشی از مسجد دچار خسارت شد. بررسی نهایی میزان خسارت پس از ارزیابی کارشناسان اعلام خواهد شد.