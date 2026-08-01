برای دفاع مشروع از همه ابزارها استفاده میکنیم
به گزارش تابناک، وزارت خارجه اعلام کرد ایران در برابر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، از همه ابزارهای خود برای دفاع مشروع از حقوق، منافع و امنیت ملی استفاده خواهد کرد.
این وزارتخانه ادامه محاصره دریایی، تهدیدهای غیرقانونی و حملات به زیرساختهای غیرنظامی را مصداق آشکار «عمل تجاوزکارانه» و نقض منشور سازمان ملل دانست.
در این بیانیه تأکید شد سکوت شورای امنیت و انفعال دبیرکل سازمان ملل در برابر این تجاوزات، با مسئولیتهای قانونی این نهادها در تعارض است.
وزارت خارجه با اشاره به نقش آمریکا در ناامنسازی تنگه هرمز و تشدید تنشها، اعلام کرد بهانهسازی درباره عبور کشتیها، پوششی برای اقدامات نظامی و فشار علیه ایران بوده است.
این بیانیه همچنین تصریح کرد ایران ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکا، بر حفظ روابط دوستانه با همسایگان و ادامه دفاع از استقلال، عزت ملی و حاکمیت کشور تأکید دارد.