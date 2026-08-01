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ادعای جدید ترامپ علیه اقتصاد ایران + عکس

رئیس‌جمهور آمریکا در پیام جدیدی که در شبکه اجتماعی‌اش به اشتراک گذاشت مدعی شد سیاست‌های واشنگتن در حال از بین بردن ارزش پول ملی ایران است.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۸۱
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9023 بازدید
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ترامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی که در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد، مدعی شد: در حال نابود کردن پول ملی ایران هستم.

ترامپ همچنین در این پیام ادعا کرد: ایران با تورم بسیار بالایی روبه‌روست.

سخنان ترامپ درحالی بیان می شود که از زمان اعمال سیاست های اشتباه ترامپ در قبال ایران، قیمت بسیاری از اقلام از جمله سوخت در آمریکا به شدت افزایش داشته است.

رئیس‌جمهور آمریکا همزمان تصویری از جنگنده‌ای را نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد.

 

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برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران تحریم ها پول ملی ارزش پول ملی تورم حمله جنگ زیرساخت ها
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
شاهرخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
23
پاسخ
کد دهی شروع جنگ اقتصادی بسیار دقیق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
5
52
پاسخ
قیمت سوخت از این هم بیشتر بالا تر برود ، نه اقتصاد آمریکا دچار فروپاشی می‌شود نه تاثیر چندانی در معیشت مردمانشان خواهد داشت... قابل مقایسه با وضعیت ما مردم در این نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
3
پاسخ
تحلیل بسیار دقیقی است
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