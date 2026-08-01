ادعای جدید ترامپ علیه اقتصاد ایران + عکس
رئیسجمهور آمریکا در پیام جدیدی که در شبکه اجتماعیاش به اشتراک گذاشت مدعی شد سیاستهای واشنگتن در حال از بین بردن ارزش پول ملی ایران است.
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به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پیامی که در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد، مدعی شد: در حال نابود کردن پول ملی ایران هستم.
ترامپ همچنین در این پیام ادعا کرد: ایران با تورم بسیار بالایی روبهروست.
سخنان ترامپ درحالی بیان می شود که از زمان اعمال سیاست های اشتباه ترامپ در قبال ایران، قیمت بسیاری از اقلام از جمله سوخت در آمریکا به شدت افزایش داشته است.
رئیسجمهور آمریکا همزمان تصویری از جنگندهای را نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد.
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قیمت سوخت از این هم بیشتر بالا تر برود ، نه اقتصاد آمریکا دچار فروپاشی میشود نه تاثیر چندانی در معیشت مردمانشان خواهد داشت... قابل مقایسه با وضعیت ما مردم در این نیست