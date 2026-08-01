پایان یک شایعه بر سر «ببر» جنجالی در نوشهر

به گزارش تابناک، انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر مشاهده یک قلاده ببر در یکی از مناطق شهری محله گردکل نوشهر، نگرانی‌هایی را در میان شهروندان ایجاد کرد.

مهدی کیاحیرتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست نوشهر شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تکذیب این خبر اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد سوژه منتشرشده در فضای مجازی، یک مجسمه بزرگ سیمانی ببر است که یکی از ساکنان منطقه آن را مقابل دروازه ورودی منزل خود نصب کرده است.

وی افزود: هدف از نصب این مجسمه، دور نگه داشتن سگ‌های بلاصاحب از محدوده این واحد مسکونی بوده و ارتباطی با حضور یا مشاهده حیات‌وحش در منطقه ندارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نوشهر تأکید کرد: تاکنون هیچ گزارش مستند یا تأییدشده‌ای مبنی بر مشاهده ببر در شهرستان نوشهر دریافت نشده و اخبار منتشرشده در این خصوص صحت ندارد.

وی از شهروندان خواست پیش از بازنشر اخبار و تصاویر در فضای مجازی، صحت آنها را از مراجع رسمی پیگیری کنند تا از ایجاد شایعات و نگرانی‌های بی‌مورد جلوگیری شود.