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حادثه برای اتوبوس زائران ایرانی در عراق

مصدومان حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل زائران در خاک عراق، پس از انتقال به نقطه صفر مرزی با حضور نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی کرمانشاه به مراکز درمانی استان اعزام شدند.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۷۷
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اورژانس

به گزارش تابناک، در پی وقوع حادثه رانندگی برای یک دستگاه اتوبوس حامل زائران در خاک عراق، نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کرمانشاه با استقرار در نقطه صفر مرزی، مصدومان این حادثه را تحویل گرفته و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

کارشناسان اورژانس بلافاصله پس از تحویل مصدومان، ضمن ارزیابی وضعیت جسمانی آنان، اقدامات اولیه درمانی و مراقبت‌های ضروری را در محل انجام دادند تا شرایط لازم برای انتقال ایمن آنان به مراکز درمانی فراهم شود.

بر اساس این گزارش، مصدومان با هماهنگی مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس و با رعایت کامل اصول ایمنی و درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان قصرشیرین و همچنین تعدادی از مراکز درمانی شهر کرمانشاه منتقل شدند.

عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان با آمادگی کامل تیم‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کرمانشاه و همکاری نیروهای مستقر در نقطه صفر مرزی انجام شد.

گزارش‌های تکمیلی درباره تعداد مصدومان و جزئیات این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

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برچسب ها
کرمانشاه زائران ایرانی عراق اتوبوس زائران حادثه مصدومیت انتقال مصدومان زائران اربعین
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