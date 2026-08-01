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نماینده سابق کنگره: ترامپ به همه ما خیانت کرد

عضو پیشین مجلس نمایندگان آمریکا ضمن انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه رئیس‌جمهور این کشور، گفت دونالد ترامپ «به همه ما خیانت کرد».
کد خبر: ۱۳۸۷۶۶۵
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3330 بازدید
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آمریکا

به گزارش تابناک، مارجری تیلور گرین، نماینده سابق کنگره ایالات متحده از حزب جمهوری‌خواه که زمانی از حامیان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بود، شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما گفتیم دیگر جنگ خارجی وجود ندارد و واقعا هم همینطور بود و از دونالد ترامپ حمایت کردیم چون او این وعده را داده بود.

این نماینده سابق آمریکایی در ادامه تاکید کرد: اما او به همه ما خیانت کرد. تعهد ما این است که آمریکا برای همه آمریکایی‌ها، چه راست‌گرا، چه چپ‌گرا و چه میانه‌رو، در اولویت باشد. این جنبش آغاز شده است.

جنگ آمریکا علیه ایران به‌طور فزاینده‌ای در بین مردم ایالات متحده منفور شده است و اعضای کنگره از هر دو حزب سیاسی جمهوری‌خواه و دموکرات از دولت خود ناامید شده‌اند. همچنین نگرانی فزاینده‌ای در بین بسیاری از جمهوری‌خواهان وجود دارد، به ویژه اینکه تاثیر جنگ بر قیمت بنزین، غذا و سایر کالاها برای این حزب در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر هزینه خواهد داشت.

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آمریکا ترامپ حزب جمهوریخواه جنگ حمله ایران مردم آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
عجب
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United States of America
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۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
4
پاسخ
همانطور که از نام این شخص پیداست یا خودش فامیلی گرین داره یا شوهرش. می دانی معنی ان چیست؟ یعنی یهودی هستند. پس حرف های ایشان را بشنو ولی باور نکن.
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