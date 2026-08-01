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ادعای حمله سایبری ایران به سامانه آب ۷ ایالت آمریکا!

مقامات آمریکایی در حال بررسی موجی از حملات سایبری علیه سیستم‌های آبرسانی در حداقل هفت ایالت هستند؛ به‌طوری که مینه‌سوتا و میشیگان از جمله ایالت‌هایی هستند که تأیید کرده‌اند سیستم‌هایشان هدف قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۶۲
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حمله سایبری

به گزارش تابناک، نیویورک تایمز نوشت: مقامات آمریکایی در حال بررسی موجی از حملات سایبری علیه سیستم‌های آبرسانی در حداقل هفت ایالت هستند؛ به‌طوری که مینه‌سوتا و میشیگان از جمله ایالت‌هایی هستند که تأیید کرده‌اند سیستم‌هایشان هدف قرار گرفته و در عین حال هشدار داده‌اند که این کارزار ممکن است بسیار گسترده‌تر باشد.

اگرچه هیچ‌یک از منابع آب آشامیدنی به خطر نیفتاده، اما مقامات برای تأمین امنیت سیستم‌های عملیاتی آسیب‌پذیری که برای پایش کیفیت آب، تصفیه شیمیایی و فشار مورد استفاده قرار می‌گیرند، با شتاب در حال اقدام هستند.

مقامات می‌گویند که به‌نظر می‌رسد این حملات با احتمال زیادی به ایران مرتبط باشد و به افزایش فعالیت سایبری ایران از زمانی که ایالات متحده و اسرائیل پنج ماه پیش عملیات نظامی علیه تهران را آغاز کردند، اشاره دارند. با این حال، تأکید کرده‌اند که تحقیقات همچنان در مراحل مقدماتی است و هنوز نسبت قطعیِ پزشکی قانونی انجام نشده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دخالت ایران را رد کرد و گفت که مینه‌سوتا مسئول این حملات بوده، اما مقامات فدرال به‌طور غیررسمی معتقدند که ایران همچنان مظنون اصلی باقی مانده است.

کارشناسان امنیت سایبری بر این باورند که هکرها به احتمال زیاد از سیستم‌های آسیب‌پذیر و پرکاربرد به‌صورت فرصت‌طلبانه سوءاستفاده می‌کنند؛ به این معنا که هر تأسیسات آبرسانی که از فناوری تحت تأثیر استفاده کند، ممکن است در معرض خطر باشد.

 

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آمریکا سیستم آبرسانی حمله سایبری ایران هکرها
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