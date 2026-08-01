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دستیار رهبری: ما با منطق تاریخ پاسخ می‌دهیم

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های ایران خط قرمز است، گفت: تعرض به زیرساخت‌های ایران، مستقیماً گسل‌هایی را بیدار می‌کند که ۲۵۰ سال معماری هژمونی بر آن‌ها بنا شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۶۱
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5504 بازدید
محمد مخبر

به گزارش تابناک، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی اظهارات گستاخانه رئیس‌جمهور آمریکا و تهدیدهای اخیر علیه ملت ایران، در صفحه شخصی خود نوشت: شما با معادلات نظامی محاسبه می‌کنید، اما ما با منطق تاریخ پاسخ می‌دهیم.

تعرض به زیرساخت‌های ایران، مستقیماً گسل‌هایی را بیدار می‌کند که ۲۵۰ سال معماری هژمونی شما روی آن‌ها بنا شده است.

وقتی ستون‌های این سیستم فروبریزد، دیگر نه مرکزی برای فرماندهی می‌ماند و نه بازاری برای غارت.

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مخبر ایران جنگ حمله زیرساخت ها تنگه هرمز نقض آتش بس
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