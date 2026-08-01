عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر روز شنبه بر ضرورت حل‌وفصل تمامی درگیری‌ها در منطقه از طریق راه‌کارهای مسالمت‌آمیز در راستای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ تأکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در بیانیه امروز ریاست‌جمهوری مصر آمده است، السیسی در تماس تلفنی با امانوئل مکرون، همتای فرانسوی خود، آخرین تحولات منطقه‌ای و راه‌های تحقق آرامش و کاهش تنش‌های کنونی، به‌ویژه جنگ علیه ایران، وضعیت لبنان، لیبی و اراضی اشغالی فلسطین را بررسی کرد.

بر اساس این بیانیه، دو مقام بر ادامه رایزنی و هماهنگی سیاسی میان مصر و فرانسه جهت تقویت صلح در منطقه غرب آسیا تاکید کردند.

بنا به اعلام ریاست‌جمهوری مصر، رئیس‌جمهور فرانسه از تحولات حادثه اخیر برای دو کشتی در بندر دمیاط جویا شد و بر همبستگی فرانسه با دولت و ملت مصر در این شرایط تأکید کرد.

همزمان «محمد الشناوی»، سخنگوی ریاست‌جمهوری مصر، گفت که السیسی در این گفت‌وگو ضمن ابراز همبستگی کامل مصر با فرانسه در پی آتش‌سوزی‌هایی که برخی مناطق این کشور شاهد آن بود، به رئیس‌جمهور فرانسه به دلیل تلفات این بحران تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد.

به گفته سخنگوی ریاست‌جمهوری مصر، السیسی بر آمادگی قاهره برای ارائه هرگونه حمایت ممکن به طرف فرانسوی جهت مقابله با این بحران تأکید کرد و برای امنیت و شکوفایی پایدار فرانسه و ملت دوست آن ابراز امیدواری نمود.

دولت مصر صبح پنج‌شنبه گذشته اعلام کرد که تحقیقات اولیه درباره حادثه آتش‌سوزی دو کشتی گاز طبیعی در بندر دمیاط (که چهارشنبه‌شب رخ داد)، نشان می‌دهد این حادثه ناشی از حمله پهپادی بوده است. دولت مصر تأکید کرد که نهادهای ذی‌ربط برای تکمیل تحقیقات، روشن شدن جزئیات دقیق حادثه و اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ منافع و امنیت ملی مصر به کار خود ادامه می‌دهند.