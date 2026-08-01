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توقیف محموله سوخت قاچاق به ارزش ۲۳ میلیارد ریال در دلیجان

فرمانده انتظامی دلیجان گفت: ماموران پلیس در عملیاتی هوشمندانه، محموله گسترده‌ای از مشتقات نفتی قاچاق به حجم بیش از ۲۲ هزار لیتر را در این شهرستان توقیف کردند.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۵۷
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سوخت قاچاق

به گزارش تابناک، سرهنگ جعفر اسکینی با اشاره به تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت، از موفقیت مأموران ایستگاه بازرسی در شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون تانکر حامل سوخت قاچاق خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات موفق گفت: مأموران پلیس با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی دقیق و در راستای اجرای طرح‌های ضربتی مقابله با قاچاق، یک دستگاه تانکر را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی، عملیات توقیف را انجام دادند.

اسکینی گفت: در بازرسی‌های دقیق صورت گرفته از این خودرو، ۲۲ هزار و ۱۹۰ لیتر سوخت قاچاق کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی دلیجان با تبیین ماهیت این محموله افزود: بر اساس تحقیقات فنی و بررسی کارشناسان، این محموله شامل ترکیبی از «نفت کوره و گازوئیل» بوده است که ارزش تقریبی آن ۲۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با تأکید بر برخورد قاطعانه با عاملان تخریب اقتصاد ملی، تصریح کرد: در پی این عملیات، یک متهم دستگیر و پرونده مربوطه جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

اسکینی تأکید کرد: پلیس با تمام توان به مقابله با باندهای سازمان‌یافته قاچاق سوخت در سطح شهرستان دلیجان ادامه خواهد داد.

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استان مرکزی دلیجان سوخت قاچاق قاچاق سوخت محموله توقیف
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
2
پاسخ
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