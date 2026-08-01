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کد خبر:۱۳۸۷۶۴۹
کد خبر:۱۳۸۷۶۴۹
27566 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر؛

ادعای فاکس نیوز درباره برنامه ترامپ؛ از بمباران زیرساخت‌ها تا تصرف خارک

شبکه فاکس‌نیوز سناریوهای احتمالی آمریکا برای دور تازه حملات علیه ایران را بررسی کرده است. مهمان اصلی این گفت‌وگو ژنرال بازنشسته نیروی هوایی آمریکا، ای. جان تایکرت ادامه حملات به مراکز موشکی و اهداف نظامی را تکرار راهبرد ماه‌های گذشته می‌داند و پیشنهاد می‌کند آمریکا به‌جای آن، زیرساخت‌های راهبردی ایران، از جمله تأسیسات انرژی، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و مراکز لجستیکی و حمل‌ونقل را هدف قرار دهد! تایکرت همچنین جزیره خارک را یکی از مهم‌ترین اهداف احتمالی معرفی می‌کند و مدعی است حمله هدفمند به تأسیسات آن می‌تواند منابع مالی حکومت ایران را به‌شدت محدود کند. در این برنامه، گزینه استقرار نیروی زمینی آمریکا در جزیره خارک نیز مطرح می‌شود، اما تایکرت آن را سناریویی پرخطر می‌خواند و حملات هوایی محدود و انتخاب‌شده را بر عملیات زمینی ترجیح می‌دهد. او این دیدگاه را مطرح می‌کند که هدف اصلی چنین حملاتی نه لزوماً سرنگونی حکومت، بلکه کاهش منابع لازم برای حفظ قدرت داخلی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است. این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
4
27
پاسخ
زر زر نکن نصف ایران هم از بین بره نه یک وجب از خاک‌ایران و نه تنگه هرمز را می‌دهیم بیا بیا ما منتظریم تابوت هاتون را هم بیارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
3
23
پاسخ
جیگرشو داری بزن بعد موشک از جایی که شلیک شده رو تبدیل ه گورستان خواهیم کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
3
22
پاسخ
در قبال این اقدام آرامکو و کلیه سکوهای نفتی منطقه باید ذوب بشه
همچنین موشک مین ریز در تلاویو و حیفا ریخته بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
3
23
پاسخ
ایران هم دست به سینه مینشیند تا شما هر غلطی دلتان خواست بکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
1
پاسخ
وقتی زیرساختهای برق اسراییل ازبین برود و نیروگاه اتمی ان بدلیل عدم تخلیه منفجر شود ان موقع یهودیان اسراییل را ترک و اروپا دچار الودگی شد حالشان را باید پرسید.
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