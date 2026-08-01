شبکه فاکس‌نیوز سناریوهای احتمالی آمریکا برای دور تازه حملات علیه ایران را بررسی کرده است. مهمان اصلی این گفت‌وگو ژنرال بازنشسته نیروی هوایی آمریکا، ای. جان تایکرت ادامه حملات به مراکز موشکی و اهداف نظامی را تکرار راهبرد ماه‌های گذشته می‌داند و پیشنهاد می‌کند آمریکا به‌جای آن، زیرساخت‌های راهبردی ایران، از جمله تأسیسات انرژی، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و مراکز لجستیکی و حمل‌ونقل را هدف قرار دهد! تایکرت همچنین جزیره خارک را یکی از مهم‌ترین اهداف احتمالی معرفی می‌کند و مدعی است حمله هدفمند به تأسیسات آن می‌تواند منابع مالی حکومت ایران را به‌شدت محدود کند. در این برنامه، گزینه استقرار نیروی زمینی آمریکا در جزیره خارک نیز مطرح می‌شود، اما تایکرت آن را سناریویی پرخطر می‌خواند و حملات هوایی محدود و انتخاب‌شده را بر عملیات زمینی ترجیح می‌دهد. او این دیدگاه را مطرح می‌کند که هدف اصلی چنین حملاتی نه لزوماً سرنگونی حکومت، بلکه کاهش منابع لازم برای حفظ قدرت داخلی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است. این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.